Бокс-офис России: Мелодрама «После. Глава 2» потеснила «Довод»

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1. «После. Глава 2»

(1-я неделя), 143 млн рублей, 531 тысяча зрителей, 20 261 сеанс

В прошлом году экранизация бестселлера Анны Тодд «После» стала темной лошадкой проката. Мелодрама, ориентированная на молодую женскую аудиторию, собрала в России 189 млн рублей. От сиквела, сохранившего стилистику и актерский состав, ждали, что он сможет как минимум повторить успех первой части. Однако были и серьезные опасения, связанные с ограничениями заполняемости залов. Кроме того, «женские» релизы августа проваливались в прокате: экранизация еще одной очень популярной книжки, «Секрет», собрала всего 6,8 млн рублей. У аналитиков возникло подозрение, что женщины из-за пандемии проявляют большую осторожность, чем мужчины, которые сделали кассу таким августовским проектам, как «Побег из Претории» и «Гренландия».

Но к концу сентября опасения аудитории ослабли, или наконец-то появился проект, который в полной мере соответствует ее запросам. «После 2» стал одним из главных драйверов уик-энда, собрав на 35% больше первой части. Неделей ранее «Мулан», большое семейное кино от прокатчика-мейджора, заработала 133 млн рублей. У дистрибьютора «После 2», компании «Вольга», в этом году лучше стартовали лишь «Джентльмены» Гая Ричи (272 млн рублей).

Нет сомнений, что итоговые сборы первого фильма лента «После. Глава 2» обойдет уже по итогам следующего уик-энда. А вот насколько удастся превысить отметку в 200 миллионов — пока вопрос. Есть подозрение, что, как почти любой фанатский фильм, этот сильно обвалится уже на второй неделе. В любом случае 200 млн рублей сборов считаются гроссмейстерской цифрой для независимого фильма, а уж по нынешним временам и подавно.

2. «Довод» (3-я неделя)

117 млн рублей (-25%), 352 тысячи зрителей, 16 239 сеансов

Фантастический триллер Кристофера Нолана продолжает забег на марафонскую дистанцию в России. На третьей неделе у картины вновь плавное падение, тем не менее уже после окончания уик-энда ей покорился рубеж в 600 млн рублей. Фильм стал самым успешным релизом студии Warner Bros. в России в 2020 году, обойдя финальные сборы «Хищных птиц» (434 млн рублей). На данный момент «Довод» занимает шестое место в списке самых кассовых картин года в нашем прокате, но вскоре заберется на пятую строчку, сместив оттуда «Соника в кино» (634 млн рублей).

3. «Мулан» (2-я неделя)

87 млн рублей (-35%), 316 тысяч зрителей, 17 701 сеанс

Еще один крупный студийный релиз не собирается сходить с дистанции: падение у «Мулан» на второй неделе составило 35%, несмотря на смешанные отзывы. За 11 дней проката фильм заработал 258 млн рублей — скоро фильм обгонит финальные сборы сказки «Пэн: Путешествие в Нетландию» (264 млн рублей). Но до финиша «Дамбо» (474 млн рублей) добраться почти невозможно.

4. «Заклятье. Дом 32» (превью)

16 млн рублей, 52 тысячи зрителей, 2635 сеансов

Неожиданную победу в битве хорроров одержал релиз компании «Экспонента» «Заклятье» — очередная мистическая история про плохой дом. Прокатчик традиционно с помощью локализации намекает на популярную студийную хоррор-франшизу. Но на самом деле этот независимый испанский фильм никакого отношения к ней не имеет. Фильм стартует на уровне «Изгоняющий дьявола: Абаддон» (16 млн рублей) и занимает третье место по средней посещаемости среди всех релизов уик-энда (19 человек на сеансе). На первом месте по этому показателю — «После 2» (26 человек), на втором — «Довод» (21 человек).

5. «Антебеллум» (1-я неделя)

12 млн рублей, 42 тысячи зрителей, 6222 сеанса

А вот фильм ужасов от Lionsgate, который в России выпустила компания «Централ партнершип», не смог удивить. Далекая от нашего зрителя расовая проблематика, ориентация на чернокожее население Америки и отсутствие звезд в касте сказались на результате. Если у «Дома 32» один из лучших показателей средней посещаемости в топ-10, то у «Антебеллума» — один из худших, всего шесть проданных билетов на сеанс.

6. «Ко-Ко-Ко!» (1-я неделя)

7,7 млн рублей, 37 тысяч зрителей, 3517 сеансов

Отсутствие свежей мейджорской анимации российские прокатчики пытаются в меру сил компенсировать более недорогим иностранным продуктом. Испано-аргентинский «Ко-Ко-Ко!» в своей нише выступил в два раза успешнее, чем недавний «Куриный забег», собравший на старте 3,3 млн рублей.

7. «Гренландия» (5-я неделя)

7,6 млн рублей (-41%), 32 тысячи зрителей, 1742 сеанса

Этот долгожитель проката имеет шансы обойти самую успешную часть популярной экшен-трилогии 2010-х годов с Джерардом Батлером в главной роли — речь о «Падении Олимпа» (155 млн рублей с учетом СНГ). На данный момент в копилке фильма — 140 млн рублей.

8. «Вратарь Галактики» (4-я неделя)

6,6 млн рублей (-22%), 31 тысяча зрителей, 2564 сеанса

Семейная фантастика Джаника Файзиева по итогам почти месяца на больших экранах собрала 104 млн рублей. Фильм обойдет итоговый результат прошлогодней «Эбигейл» (105 млн рублей), но произойдет это уже за пределами топ-10.

9. «Новые мутанты» (3-я неделя)

1,6 млн рублей (-50%), 26 тысяч зрителей, 2737 сеансов

«Новые мутанты» выбывают из десятки с 77 млн рублей в активе. Итоговые сборы фильма будут сопоставимы с прошлогодним хоррор-комиксом Sony «Гори, гори ясно!» (82 млн рублей).

10. «Львица» (1-я неделя)

2,5 млн рублей, 8 тысяч зрителей, 1737 сеансов

Боевик с Меган Фокс в главной роли не смог заинтересовать целевую аудиторию. У картины худшая средняя посещаемость в топ-10 — всего 5 человек на сеансе.

Главным релизом ближайшего уик-энда станет «Стрельцов» Ильи Учителя — очередная попытка привлечь массового зрителя биографией советского спортсмена. На неплохие сборы претендует «Белка и Стрелка. Карибская тайна» — третья часть анимационной франшизы компании «КиноАтис». Также в прокате — независимый фильм ужасов «Клаустрофобы. Квест в Москве» и аргентинская комедия «Супер крейзи» с Наталией Орейро в главной роли. Для поклонников артхауса в крупных городах будет драма Кристиана Петцольда «Ундина».