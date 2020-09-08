Находка дня: Фильтр, который сделал из героев «Ведьмака» и «Ганнибала» аниме-персонажей

В соцсетях большую популярность набрал Snapchat-фильтр Anime Style, который позволяет превратить любого человека в аниме-персонажа. Программа довольно хорошо считывает человеческие лица и придает им знакомые черты героев аниме. Разумеется, через фильтр сразу пропустили актеров и персонажей популярных игровых проектов, в результате чего на свет появились аниме-версии «Ведьмака», «Ганнибала» и Дэнни ДеВито.

«„Ведьмак“ Netflix, но пропущенный через аниме-фильтр Snapchat».

«В Snapchat есть аниме-фильтр».

«„Ганнибал“ со Snapchat-аниме-фильтром».

«Помогите, это так глупо, я не могу перестать пропускать все свои фотографии через этот аниме-фильтр в Snapchat».

«В SNAPCHAT ЕСТЬ ФИЛЬТР, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ВАШЕЙ ГАЛЕРЕЕ В АНИМЕ-ПЕРСОНАЖЕЙ, И Я».

«Мне нравится этот Snapchat аниме-фильтр».

«Аниме-версия Адама Драйвера благодаря новому Snapchat-фильтру».

«В восторге от аниме-фильтра Snapchat».

«Snapchat собирается превратить нас всех в аниме, и у меня есть доказательства».

«Аниме-фильтр Snapchat просто делает каждого похожим на Брока из „Покемона“».

«Йоу, этот аниме-фильтр на Snapchat крутой».