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Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон больше не хочет играть персонажей в духе Джона Сноу

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В новом интервью The Telegraph Кит Харингтон признался, что его больше не интересуют суровые персонажи вроде Джона Сноу из «Игры престолов». Актер уверен, что время подобных героев на этом этапе истории окончательно прошло.

«Мне кажется, эмоционально у мужчин есть проблема, блокировка, которая возникла из-за Второй мировой войны и передается от деда к отцу и к сыну, — говорит Харингтон. — Мы не говорим о своих чувствах, потому что это считается слабостью, потому что это не по-мужски. Изобразив молчаливого героического мужчину, я понял, что больше не хочу играть подобные роли. Это не тот мужской персонаж, который сейчас нужен миру».

В декабре 2018-го, до выхода заключительного сезона «Игры престолов», Харингтон заявил, что в будущем не намерен возвращаться в спин-оффах, приквелах или продолжениях сериала. «Хотел бы я вернуться и поработать еще? Ни за что в жизни», — признался актер.

Сейчас зрители могут увидеть Харингтона во втором сезоне сериала «Преступник: Великобритания». В феврале 2021-го он появится на экране в блокбастере Marvel «Вечные».

Источник: The Telegraph

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