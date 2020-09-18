Режиссер «Холопа» Клим Шипенко снимет с «Роскосмосом» и Первым каналом фильм в космосе

Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и кинокомпания Yellow, Black and White начали работу над фильмом, который будет снят в космосе. Режиссерское кресло проекта под рабочим названием «Вызов» займет Клим Шипенко, постановщик картин «Холоп» и «Салют-7». Новость о готовящемся проекте опубликована на сайте «Роскосмоса».

Сюжет ленты предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года. Какие-либо подробности сюжета отсутствуют. Сейчас стороны обсуждаются детали проекта: сценарий, технические возможности съемок и актерский состав.

Главный герой картины, который полетит на МКС, и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса.

«Данная картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта», — уверены в «Роскосмосе».

Генеральными продюсерами картины выступят Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

В конце мая стало известно, что режиссер Даг Лайман работает над боевиком с Томом Крузом, съемки которого частично или полностью пройдут в космосе. Проект разрабатывается при участии компании Илона Маска SpaceX и американского космического агентства NASA. Согласно информации Space Shuttle Almanac, Круз и Лайман отправятся в космос в октябре 2021-го.

Источник: «Роскосмос»