КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Режиссер «Холопа» Клим Шипенко снимет с «Роскосмосом» и Первым каналом фильм в космосе

Обсудить0

Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и кинокомпания Yellow, Black and White начали работу над фильмом, который будет снят в космосе. Режиссерское кресло проекта под рабочим названием «Вызов» займет Клим Шипенко, постановщик картин «Холоп» и «Салют-7». Новость о готовящемся проекте опубликована на сайте «Роскосмоса».

Сюжет ленты предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года. Какие-либо подробности сюжета отсутствуют. Сейчас стороны обсуждаются детали проекта: сценарий, технические возможности съемок и актерский состав.

Главный герой картины, который полетит на МКС, и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса.

«Данная картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта», — уверены в «Роскосмосе».

Генеральными продюсерами картины выступят Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

В конце мая стало известно, что режиссер Даг Лайман работает над боевиком с Томом Крузом, съемки которого частично или полностью пройдут в космосе. Проект разрабатывается при участии компании Илона Маска SpaceX и американского космического агентства NASA. Согласно информации Space Shuttle Almanac, Круз и Лайман отправятся в космос в октябре 2021-го.

Источник: «Роскосмос»

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Трейлер фильма «Огонь»: Константин Хабенский в триллере от создателей «Движения вверх»

Трейлер фильма «Огонь»: Константин Хабенский в триллере от создателей «Движения вверх»

21 сентября8
Фильм о якутской знахарке победил на «Кинотавре». Чем же он поразил жюри и зрителей?
Фестивали

Фильм о якутской знахарке победил на «Кинотавре». Чем же он поразил жюри и зрителей?

19 сентября7
«Вмешательство», «Пугало», «Маша»: Женщины на фоне новейшей российской истории

«Вмешательство», «Пугало», «Маша»: Женщины на фоне новейшей российской истории

18 сентября2
Зрители «Кинотавра» выбрали лучшим фильмом биографическую драму «Доктор Лиза»

Зрители «Кинотавра» выбрали лучшим фильмом биографическую драму «Доктор Лиза»

18 сентября1

Главное сегодня

Сериалы

«Сестра Рэтчед»: Героиня Кена Кизи открывает свою сексуальность в сериале Райана Мерфи

Сегодня0
«Сестра Рэтчед»: Героиня Кена Кизи открывает свою сексуальность в сериале Райана Мерфи
«Шоугелз»: Как Пол Верховен снял эротический портрет Америки, и ей это не понравилось
Культовое кино

«Шоугелз»: Как Пол Верховен снял эротический портрет Америки, и ей это не понравилось

Вчера16
Трейлер сериала «Призраки поместья Блай»: Пугающие тени, страшные куклы и жутковатый дом

Трейлер сериала «Призраки поместья Блай»: Пугающие тени, страшные куклы и жутковатый дом

31 минуту назад0
Находка дня: Фильтр, который сделал из героев «Ведьмака» и «Ганнибала» аниме-персонажей
Бюро находок

Находка дня: Фильтр, который сделал из героев «Ведьмака» и «Ганнибала» аниме-персонажей

час назад1
Трейлер сериала «Беспринципные»: Комедия о приличных людях и неприличных историях
КиноПоиск HD

Трейлер сериала «Беспринципные»: Комедия о приличных людях и неприличных историях

3 часа назад1
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон больше не хочет играть персонажей в духе Джона Сноу

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон больше не хочет играть персонажей в духе Джона Сноу

Сегодня, 12:359
Слух дня: Бен Аффлек готов вернуться к роли Бэтмена в сольном проекте

Слух дня: Бен Аффлек готов вернуться к роли Бэтмена в сольном проекте

Сегодня, 11:008
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт