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Возобновились съемки продолжения «Фантастических тварей»

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После продолжительного перерыва в связи с пандемией коронавируса в Англии возобновилась работа над третьим фильмом серии «Фантастические твари и где они обитают». Об этом в беседе с CinemaBlend сообщил Эдди Редмэйн, исполнитель роли Ньюта Саламандера.

«Мы начали снимать. Прошло две недели, и опять-таки это совершенно новый процесс, — говорит Редмэйн. — Это совершенно новая норма. Регулярное тестирование, маски. И я задумался, повлияют ли маски на творчество каким-то образом. Может быть, это немного глупо, но я просто подумал, требуется ли людям взаимодействие, чтобы вдохновлять друг друга. Что действительно обнадеживает, так это то, что это другой процесс, но он по-прежнему кажется первоклассным, и все работают на высшем уровне».

Изначально продолжение «Преступлений Грин-де-Вальда» должно было выйти осенью 2020-го, но студия решила дать сценаристам и режиссеру больше времени, чтобы они могли нормально подготовиться к съемкам картины. Съемки картины должны были начаться в Лондоне в марте, но были отложены в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Сюжет и полное название третьей части пока не раскрываются. Известно, что действие сиквела развернется в Бразилии, в Рио-де-Жанейро.

Сейчас премьера «Фантастических тварей 3» запланирована на 12 ноября 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: CinemaBlend

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