Звезда «Мандалорца» Джанкарло Эспозито намекнул на сюжет будущих сезонов сериала

В интервью журналу People Джанкарло Эспозито рассказал, чего ждать от будущих сезонов сериала «Мандалорец». Исполнитель роли Моффа Гидеона не раскрыл подробности, но заявил, что зрители начнут получать ответы лишь в третьем и четвертом сезонах.

«Следующий сезон „Мандалорца“ будет очень интересным, потому что вы начнете узнавать о силе дитя, что на самом деле означает дитя, — говорит Эспозито. — Вы также начнете узнавать о происхождении темного меча, который есть у Моффа Гидеона, и о том, как он связан с прошлым „Звездных войн“, с „Войнами клонов“ и другими проектами».

«И вы начнете понимать масштаб „Звездных войн“, — продолжает актер. — Мы живем в огромной вселенной, в которой так много еще не исследовано. Так что, думаю, сериал начнет закладывать фундамент для размаха, который появится в сезонах третьем и четвертом, когда вы действительно начнете получать ответы».

Сюжет второго сезона «Мандалорца» не раскрывается. Согласно трейлеру, охотнику за головами предстоит отправиться в самые опасные уголки далекой-предалекой галактики, чтобы найти джедаев и узнать о происхождении Малыша Йода. Главным противником Мандалорца в продолжении станет Мофф Гидеон, высокопоставленный имперский офицер. Сериал вернется на экраны 30 октября.

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Источник: People Magazine