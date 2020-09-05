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Джон Дэвид Вашингтон готов вернуться в сиквеле «Довода», если Кристофер Нолан решит его сделать

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В беседе с Esquire звезда «Довода» Джон Дэвид Вашингтон признался, что хотел бы сняться в продолжении фильма Кристофера Нолана. Актер уверен, что с фантастическим шпионским триллером режиссер создал что-то «действительно уникальное», и он хотел бы вернуться в этот мир, но в конечном счете все зависит от Нолана.

«Как по мне, то да! — заявил Вашингтон в ответ на вопрос, возможно ли продолжение. —  Мы вернемся туда, увидимся через пару лет».

«На самом деле я не знаю, — добавил актер. — Крис делает что хочет. Может быть, у него есть что-то, что он годами разрабатывал, чем он хочет заняться в следующий раз. Может быть, его вдохновило что-то еще, что он увидел и он хочет сделать это, я не знаю. Я лишь надеюсь, что мы сможем вернуться, сможем дальше исследовать тот мир, потому что, как мне кажется, мы смогли найти что-то действительно уникальное».

«Довод» рассказывает о новой эпохе международного шпионажа. После теракта в Киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Так он узнает о технологии инверсии времени, заставляющей уже произошедшие события идти вспять.

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Источник: Esquire

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