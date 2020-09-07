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Видео дня: Марк Хэмилл против Патрика Стюарта в рекламе UberEats

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Стараниями компании UberEats, занимающейся доставкой еды, на экране встретились Люк Скайуокер из «Звездных войн» и Жан-Люк Пикар из «Звездного пути». Вернее, Марк Хэмилл и Патрик Стюарт, сыгравшие знаменитых персонажей. В ролике они встречаются на складе, вооруженные битами для бейсбола и крикета, и объявляют, что будут есть практически идентичные сэндвичи, но каждый по-своему произносит «помидор».

«Назовите более знаковую пару, чем Марк Хэмилл и Патрик Стюарт — мы подождем!»

«Стюарт, вот до чего все дошло», — говорит Хэмилл в ролике. «Осторожнее, Хэмилл, здесь нет папочки, чтобы спасти тебя», — отвечает Стюарт. «Я мой собственный папочка», — парирует Хэмилл, и это заявление ставит обоих актеров в тупик.

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