Умер художник Рон Кобб. Он придумал дизайн машины DeLorean из «Назад в будущее»

В Сиднее скончался художник-постановщик Рон Кобб, работавший над фильмам «Чужой» и «Назад в будущее». Об этом сообщила его супруга Робин Лав. Кобб умер 21 сентября, в этот день ему исполнилось 83 года.

Кобб родился в 1937 году в Лос-Анджелесе. Его карьера началась в компании Disney, когда ему было 17 лет. Первым фильмом, к которому он приложил руку, стала «Тёмная звезда» — режиссерский дебют Джона Карпентера.

За свою карьеру Кобб придумал дизайн машины времени DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее», корабля «Ностромо» из «Чужого» и декораций «Конана-варвара». Среди его других работ — существа из «Звездных войн» и колония землян из «Чужих».

«Назад в будущее» // Источник: Roncobb.net «Чужой» // Источник: Roncobb.net «Светлячок» // Источник: Roncobb.net «Звездные войны» // Источник: Roncobb.net «Конан-варвар» // Источник: Roncobb.net

В начале 1980-х Кобб познакомился со Стивеном Спилбергом, который предложил ему снять фантастику «Ночные небеса». Кобб отказался, но зато сыграл камео доктора в будущем фильме режиссера — «Инопланетянине».