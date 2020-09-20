42-й Московский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу смотра

Московский международный кинофестиваль назвал еще восемь картин, вошедших в основную программу 42-го смотра. В рамках основного конкурса будут показаны фильмы из России, Румынии, Израиля, Бразилии, Турции. Ранее фестиваль объявил фильм открытия и первые пять лент программы. В общей сложности на ММКФ покажут более 180 картин.
Основной конкурс ММКФ-2020:
- «Распоряжение», режиссер Лазаро Рамос;
- «Судьба», режиссер Жанна Исабаева;
- «Блокадный дневник», режиссер Андрей Зайцев;
- «В тени», режиссер Эрдем Тепегёз;
- «Мелодия струнного дерева», режиссер Ирина Евтеева;
- «На дальних рубежах», режиссер Максим Дашкин;
- «Бесплодная невеста», режиссер Джадаб Маханта;
- «Гильда», режиссер Риши Пэлэм;
- «Дочь рыбака», режиссер Исмаил Сафарали;
- «Как сыр в масле», режиссер Гур Бентвич;
- «Предвыборная кампания», режиссер Мариан Крисан;
- «Растворяться», режиссер Ким Ки Дук;
- «Гипноз», режиссер Валерий Тодоровский.
Основной конкурс будут судить Тимур Бекмамбетов, Александр Йорданеску, Брайан Вайнер, Махмуд Солиман и Марина Александрова.
«Чудо, что фестиваль состоится, чудо, что он пройдет очно, — признался программный директор фестиваля Кирилл Разлогов. — У нас в стране и в близлежащих странах создаются выдающиеся произведения, которые не всегда имеют соответствующую репутацию в мировом кино. Поэтому мы по-прежнему ставим перед собой эту задачу [открывать и продвигать эти фильмы]».
Фильмом открытия 42-го киносмотра станет приключенческая лента Михаила Локшина «Серебряные коньки». Закроет фестиваль драма «На острие».
Программа кинокритика Андрея Плахова в этому году получила название «Эйфория одержимости». В нее войдут картины из Кореи, Германии, Франции и других стран. Один из фильмов программы — документалка Алехандро Ходоровского «Психомагия: Искусство исцеления».
ММКФ-2020 пройдет с 1 по 8 октября в московском кинотеатре «Октябрь».
Источник: ТАСС
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