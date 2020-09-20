42-й Московский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу смотра

Московский международный кинофестиваль назвал еще восемь картин, вошедших в основную программу 42-го смотра. В рамках основного конкурса будут показаны фильмы из России, Румынии, Израиля, Бразилии, Турции. Ранее фестиваль объявил фильм открытия и первые пять лент программы. В общей сложности на ММКФ покажут более 180 картин.

Основной конкурс ММКФ-2020:

Основной конкурс будут судить Тимур Бекмамбетов, Александр Йорданеску, Брайан Вайнер, Махмуд Солиман и Марина Александрова.

«Чудо, что фестиваль состоится, чудо, что он пройдет очно, — признался программный директор фестиваля Кирилл Разлогов. — У нас в стране и в близлежащих странах создаются выдающиеся произведения, которые не всегда имеют соответствующую репутацию в мировом кино. Поэтому мы по-прежнему ставим перед собой эту задачу [открывать и продвигать эти фильмы]».

Фильмом открытия 42-го киносмотра станет приключенческая лента Михаила Локшина «Серебряные коньки». Закроет фестиваль драма «На острие».

Программа кинокритика Андрея Плахова в этому году получила название «Эйфория одержимости». В нее войдут картины из Кореи, Германии, Франции и других стран. Один из фильмов программы — документалка Алехандро Ходоровского «Психомагия: Искусство исцеления».

ММКФ-2020 пройдет с 1 по 8 октября в московском кинотеатре «Октябрь».

Источник: ТАСС