Американский бокс-офис: «Довод» не сдается, но не может спасти прокат

Билеты в кино можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма.

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 18 по 20 сентября 2020 года. Данные предварительные и могут измениться.

1. «Довод» (3-я неделя)

4,7 млн долларов (-26%), 2930 кинотеатров (+20)

Аналитики с тоской вспоминают, как в третий сентябрьский уик-энд прошлого года полнометражное «Аббатство Даунтон», несмотря на низкий сезон в кинотеатрах, заработало 31 млн долларов. В минувший уик-энд общая касса американского проката, по примерным оценкам, не превысила 13,5 миллиона. Локомотивом по-прежнему остается «Довод» Кристофера Нолана, хотя в абсолютных цифрах его достижения не слишком впечатляют. Warner Bros. стесняется публиковать ежедневные сборы, но отчиталась о 4,7 миллиона в США и Канаде за уик-энд.

Залы Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско все еще закрыты, и студия продолжает надеяться на отложенный старт в этих мегаполисах. Киноиндустрия все активнее настаивает на том, что прокат пора возобновлять повсеместно. Хотя ситуация с эпидемией в США остается трудной, зарегистрированных случаев заражения в кинотеатрах все меньше. Пока жители самых богатых и густонаселенных американских областей ждут возможности посмотреть на фокусы Нолана со временем, фильм неплохо собирает за границей: после сильного старта в Японии мировые сборы достигли 250 млн долларов.

2. «Новые мутанты» (4-я неделя)

1,6 млн долларов (-23%), 2518 кинотеатров (-186)

Пока один фильм Disney, «Мулан», проваливается в мировом прокате (сборы — 57 миллионов, в Китае показатели резко снизились во второй уик-энд), продолжение франшизы о Людях Икс занимает вторую строчку по сборам в США. Общие сборы «Новых мутантов» на родине сейчас составляют 17,7 млн долларов.

3. «Неверный» (1-я неделя)

1,5 млн долларов, 1724 кинотеатра

Единственный новый широкий релиз — боевик о религиозном блогере-американце, которого во время поездки в Каир берут в заложники иранские спецслужбы. «Неверный» спродюсирован скандальным консервативным публицистом Динешем Д’Соузой; начало проката изначально планировалось на 11 сентября — фильм, не стесняющийся своей антиисламской позиции, изначально выглядел провокацией. Впрочем, даже идеологические противники проект не заметили — о нем почти не пишут. Но сборы по нынешним временам неплохие. В каком-то смысле «Неверный» выиграл из-за эпидемии: в отсутствие других премьер он получил больше внимания, чем мог бы рассчитывать.

4. «Неистовый» (6-я неделя)

1,3 млн долларов (-14%), 2324 кинотеатра (-41)

Фильм с Расселом Кроу идет в прокате уже полтора месяца и добрался до 15,7 миллиона общих сборов. Главное, чтобы зрители не перепутали его название с «Неверным».

5. «Галерея разбитых сердец» (2-я неделя)

800 тыс. долларов (-29%), 2221 кинотеатр (+12)

Романтическая комедия компании Sony потеряла по сравнению с предыдущим уик-эндом 29% сборов. Сейчас у «Галереи разбитых сердец» 2,4 млн долларов.

6. «После. Глава 2» (2-я неделя)

305 тыс. долларов (-55%), 302 кинотеатра (+5)

Самое резкое снижение сборов у сиквела молодежной мелодрамы, снятой по недавнему бестселлеру. «После. Глава 2» заработал на 55% меньше, чем в предыдущий уик-энд. Это сильное падение даже для обычного проката, а уж в нынешней ситуации, когда в кино почти ничего не выходит, тем более. Вероятно, фильму помешала конкуренция с «Галереей разбитых сердец», рассчитанной на ту же возрастную аудиторию. А другая недавняя премьера в том же жанре, «Сумасшедшая любовь», и вовсе покинула первую десятку.

7. «Губка Боб в бегах» (6-я неделя)

210 тыс. долларов (-7%), 261 кинотеатр (-6)

Прокат «Губки Боба» практически не сократился. На сегодня это единственный детский фильм, который сейчас можно посмотреть в кино в Америке. Общие сборы за полтора месяца — 4,2 миллиона.

8. «Одна» (1-я неделя)

190 тыс. долларов, 173 кинотеатра

Сюжет независимого триллера «Одна» особенно уместно выглядит в прокате 2020 года: его главная героиня оказывается в вынужденной самоизоляции в лесном доме. Фильм Джона Хайамса, известного по работе над франшизой «Универсальный солдат», вышел в ограниченный прокат и собрал более тысячи долларов с копии.

9. «Билл и Тед» (4-я неделя)

188 тыс. долларов (-36%), 607 кинотеатров (-200)

«Билл и Тед» с Киану Ривзом и Алексом Уинтером — неожиданное продолжение позабытой школьной комедии тридцатилетней давности — не выбрались из нижней части рейтинга. Фильм постепенно теряет кинотеатры.

10. «История Дэвида Копперфилда» (4-я неделя)

150 тыс. долларов (-23%), 1007 кинотеатров (-196)

Как было ясно еще в предыдущие недели, прокатывать фильм по Диккенсу в США без крупнейших мегаполисов — гиблое дело. «История Дэвида Копперфилда» Армандо Ианнуччи с Девом Пателем в прошедший уик-энд заработала всего лишь по 148 долларов с копии — худший результат среди всех широких релизов в американском прокате.