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Кинокритик Антон Долин ушел из шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале

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Главный редактор журнала «Искусство кино» и кинокритик Антон Долин объявил в Facebook, что больше не будет принимать участие в записи передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. По его словам, после восьми с половиной лет работы он уходит не по собственному желанию. «Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», — написал Долин.

«Не буду лукавить: „Вечерний Ургант“ изменил мою жизнь, превратив в подобие поп-звезды среди кинокритиков, — пишет Долин. — Не уверен, что мне была нужна эта слава: прагматическое применение ей я нашел лишь однажды (но это был важный раз), когда запустил краудфандинговую кампанию для „Искусства кино“. А сколько получил синяков и шишек за выдуманную „продажность“ и низкое служение абсолютному злу — не сосчитать».

Критик отмечает, что сотрудничал с «Вечерним Ургантом» не ради известности или денег. По его словам, ему в первую очередь было интересно рассказывать зрителям передачи об интересных картинах. Кроме этого, ему нравилось работать с командой проекта и конкретно с ведущим Иваном Ургантом.

«Видеть самого себя на телеэкране мне по-прежнему болезненно — ни одной своей рубрики за эти годы целиком я ни разу не посмотрел, — продолжает Долин. — Но теперь чего уж: мой роман с телевидением закончен. Умоляю, не надо мне сочувствовать и предлагать новую работу».

Представители Первого канала пока не прокомментировали уход Долина. Ургант пообещал до конца дня прокомментировать ситуацию в соцсетях программы.

После ухода из «Вечернего Урганта» Долин продолжит сотрудничество с «Медузой», где публикуются его рецензии, будет работать главным редактором журнала «Искусство кино» и вести передачи на радио «Серебряный дождь».

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