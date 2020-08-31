Измененная реальность, «День М» и классические костюмы: Что показали в трейлере сериала «Ванда/Вижн»

В перерыве награждения «Эмми-2020» Marvel и Disney+ представили первый трейлер мини-сериала «Ванда/Вижн». Если судить по ролику, то зрителей ждет очень необычный проект — с изменением реальности, отсылками к классическим комедийным сериалам и ощущением, что все происходящее — фальшивка. Разбираемся, что мы увидели в трейлере.

Новобрачные

Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн» Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн»

Ролик начинается с черно-белых кадров: Ванда и Вижн въезжают в милый пригород Уэствью на машине с надписью «Молодожены». В этих сценах воссоздаются внешний вид и атмосфера старых американских сериалов вроде «Я люблю Люси» и «Моя жена меня приворожила». Ванда и Вижн играют счастливую пару — наслаждаются новым домом, супружеской жизнью в мире, где нет Мстителей, суперзлодеев и прочих проблем.

Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн» Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн» Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн»

Однако новая жизнь не такая радостная, как могло показаться на первый взгляд. Кроме назойливой соседки в исполнении Кэтрин Хан (мы к ней еще вернемся), есть также персонажи Дебры Джо Рапп и Фреда Меламеда, которые настойчиво требуют от Ванды и Вижна рассказать о своей жизни. В этот момент реальность вокруг героев начинает давать трещину.

Возрождение Вижна

Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн»

Главный вопрос сериал — как ожил Вижн, убитый Таносом в «Войне бесконечности». Предполагается, что его воскресила Ванда, использовав новые возможности своих суперспособностей. В фильме Marvel героиня Элизабет Олсен использовала их по большей части для телекинеза, но в комиксах она способна менять реальность.

Если судить по ролику, Ванда воспользовалась своими силами, чтобы не просто создать копию своего возлюбленного, но действительно вернуть его из мертвых. В сцене ужина видно, что герой Пола Беттани начинает сомневаться в реальности происходящего, а в другой сцене уже в привычном облике из фильмов Marvel наблюдает сверху за жизнью в Уэствью. Все это фактически подтверждает, что воскрешенный Вижн обладает собственным разумом и не является частью Ванды.

Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн» Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн»

Кроме этого, во лбу Вижна горит Камень Разума — источник его жизни. Либо Ванда смогла воссоздать один из Камней Бесконечности, либо нашла замену для важной части Вижна.

Магия Алой Ведьмы

Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн» Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн»

Несмотря на нормальную жизнь, Ванда не утратила своих способностей. В одной сцене она использует их, чтобы налить вина, не касаясь бутылки, а в других сценах, особенно в черно-белых фрагментах, видно, как она делает руками жесты, которые использует при применении суперсил. Позже с помощью своих способностей она меняет мебель в гостиной.

Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн»

Кроме этого, отдельные моменты намекают, что реальность, окружающая героев, создана именно Вандой. После неудачного ужина с соседями она явно меняет мир под комедийный сериал другой эпохи.

Райский уголок

Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн» Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн» Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн»

Под конец ролика в одной из сцен некая сила выталкивает Монику Рамбо (Тейона Паррис) за пределы купола, который словно бы окружает Уэствью. На основе этого появилось предположение, что Ванда не просто создала мир для себя и Вижна из пустоты, но вместо этого захватила настоящий город. За пределами новой реальности люди пытаются разобраться, что происходит внутри. Вероятно, это агенты организации «МЕЧ», которая в комиксах отвечает за защиту Земли от инопланетных угроз.

«День М»

Фрагмент комикса «День М»

В комиксах Marvel одна из важнейших историй с участием Ванды — «День М» (House of M), когда она воспользовалась своими способностями по манипулированию реальностью, чтобы изменить мир и сделать мутантов доминирующим видом. В итоге это привело к массовому исчезновению мутантов. На историю из комиксов намекают несколько моментов.

Вино, которое появляется в кадре, называется Maison du Mépris, что переводит как «Дом презрения». На горлышке бутылки отчетливо выделена буква «М».

Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн»

В одном из кадров Ванда и Вижн появляются с младенцами-близнецами на руках. В комиксах Ванда создает себе сыновей с помощью магии, но в итоге выясняется, что дети — часть Мефисто, и они растворяются. Попытка вернуть их становится одной из причин для события «Дня М».

Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн»

С другой стороны, это могут быть лишь пасхалки для фанатов, и в сериале Ванда создала близнецов, чтобы «исправить» претензии соседей, будто у них нет детей.

Назойливая соседка

Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн» Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн»

Кроме героев Олсен и Беттани, в ролике несколько раз появляется персонаж в исполнении Кэтрин Хан. Сперва она возникает в черно-белых фрагментах, потом возвращается, когда реальность перестраивает под ситком 1980-х. Наконец, именно от нее уже в обычном мире Вижн узнает, что он на самом деле мертв. Она сидит в машине, словно в трансе, и пробуждается от касания андроида. Возможно, Камень Разума (или его замена/копия) помогли ей вспомнить о событиях за пределами Уэствью.

Агата Харкнесс

Имя героини Хан не раскрывается, а сама актриса просто назвала своего персонажа назойливой соседкой. Однако фанаты уверены, что она играет Агату Харкнесс, могущественную ведьму и наставницу Ванды. Что особенно интересно, именно она научила Ванду магии, создавшей близнецов. Вероятно, по сюжету сериала Харкнесс помогла Алой Ведьме возродить Вижна и создать для себя новую реальность. А за происходящим она присматривает в качестве невинной, но назойливой соседки. В начале она даже весело произносит: «Будет весело!»

Классические костюмы

Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн» Кадр из трейлера сериала «Ванда/Вижн»

Образы Вижна и Ванды в фильмах Marvel отличаются от того, как персонажи появлялись на страницах комиксов. Но создатели сериала решили восстановить на экране классические костюмы в эпизоде, который явно связан с Хеллоуином. Так, Ванда носит красный плащ и тиару, а Вижн примерил желтый плащ с высоким воротником.

«Ванда/Вижн» ожидаются на Disney+ в декабре 2020 года. Точная дата премьеры пока не раскрывается.