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Трейлер фильма «Огонь»: Константин Хабенский в триллере от создателей «Движения вверх»

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В сети появился новый трейлер фильма-катастрофы «Огонь», который рассказывает о спасателях и пожарных, работающих на тушении лесных пожаров. Главные роли в картине исполнили Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский и Роман Курцын. Спродюсировали ленту Леонид Верещагин и Антон Златопольский, создатели фильмов «Движение вверх» и «Легенда № 17».

«Огонь» — героическая история о пожарных и спасателях, которые встают на пути беспощадной стихии, когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда. Подвиг для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску.

«Во многом для меня это был вызов, — говорит режиссер картины Алексей Нужный. — И я очень признателен продюсерам за доверие и поддержку. Мне кажется, что сегодня особенно, в период постпандемии, для российского зрителя важны невиданные ранее визуальные приемы, подлинность и человечность. Всем этим и наполнен „Огонь“».

«Огонь» ожидается в кинотеатрах 24 декабря 2020 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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