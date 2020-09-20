Звезды «Друзей» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу воссоединились в эфире «Эмми»

Во время вручения премии «Эмми-2020» состоялось небольшое воссоединение звезд сериала «Друзья». В перерыве между объявлением победителей ведущий церемонии Джимми Киммел связался по Zoom c Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лизой Кудроу, которые пошутили, что живут вместе с премьеры сериала в 1994 году.

Первой на экране появилась Энистон, но вскоре к ней присоединилась Кокс: «Разумеется, я здесь. Мы живем вместе». Следом за ней на экране появилась Кудроу. «А где мне еще жить?» — удивилась актриса.

Последним к вечеринке присоединился Джейсон Бейтман, звезда сериала «Озарк», который принимал участие в открывающем монологе Киммела.

«Ой, смотрите-ка, кто это: самый грубый ведущий. Звонишь, чтобы выгнать меня из дома?» — спросил Бейтман Киммела, который во время разговора назвал актера Россом. Энистон пошутила, что Бейтман живет с ними, пока не отправится в колледж.

В ходе разговора звезды «Друзей» сказали Киммелу, что он отлично справляется с проведением первой в истории виртуальной церемонии «Эмми». Они нахваливали ведущего, пока одна из них не напомнила, что ужин готов.

В мае 2020-го актеры и создатели «Друзей» должны были воссоединиться на экране в часовом спецвыпуске, который планировалось выпустить одновременно с запуском стриминг-платформы HBO Max. Однако из-за пандемии коронавируса съемки отложили, и на данный момент не известно, когда передача увидит свет.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

