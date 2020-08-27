Трейлер «Ванды/Вижна»: Жизнь андроида после смерти, загадки и ситкомы в сериале Marvel для Disney+

Disney+ выпустил трейлер сериала «Ванда/Вижн» — одного из многосерийных спин-оффов киновселенной Marvel, разработанных для стрим-сервиса. Главными героями проекта станут герои Элизабет Олсен и Пола Беттани, которым придется разбираться с последствиями смерти Вижна в «Войне бесконечности».

О сюжете мини-сериала «Ванда/Вижн» известно в общих чертах. Вижн (Беттани), погибший от рук Таноса, каким-то образом воскрес и живет счастливой жизнью с Вандой (Олсен) в спокойном американском пригороде. Однако окружающая их реальность совсем не то, чем кажется. Их мир больше напоминает комедийный сериал в стиле «Я люблю Люси» или «Женаты и с детьми», а окружающие их милые соседи ведут себя чрезвычайно подозрительно.

Постер:

Ожидается, что сюжет «Ванды/Вижна» будет связан с фильмом «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». Также известно, что Тейона Паррис сыграет в сериале взрослую версию Моники Рамбо, которая девочкой дебютировала в киновселенной в «Капитане Марвел». Вместе с ней в проекте появится организация «МЕЧ», отвечающая за защиту Земли от инопланетных угроз.

«Ванда/Вижн» ожидаются на Disney+ в декабре 2020 года. Точная дата премьеры пока не раскрывается.