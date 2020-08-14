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8 лучших трейлеров недели: «Мандалорец», «Ваша честь» и «Грань времени»

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«Ваша честь»

Брайан Крэнстон возвращается на малый экран в новом мини-сериале о человеке, который готов на все, чтобы защитить своего сына. Актер играет влиятельного и успешного судью, сын которого насмерть сбивает пешехода и скрывается с места преступления. В результате этого семья оказывается втянутой в опасную игру из лжи и обмана, ведь погибший был сыном местного криминального босса.

«Грань времени»

Новая работа дуэта необычных хоррормейкеров Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда. Как обычно бывает в их фильмах, тут тоже над героями нависает смутная тень чего-то необычного и пугающего. Два врача скорой помощи из Нового Орлеана (где, как мы знаем, любят испытывать всякие странные вещества) сталкиваются с серией необычных смертей пациентов, которые связаны с новым наркотиком. Пытаясь докопаться до правды, герои сами оказываются на грани то ли нервного срыва, то ли жизни и смерти.

«Женщина, которая убежала»

Уж кто из именитых режиссеров не изменяет себе, так это любимец фестивальной публики Хон Сан-су. Последняя работа автора, на последнем Берлинском кинофестивале получившая приз за лучшую режиссуру, выдержана все в той же фирменной минималистичной манере: в обычных интерьерах люди встречаются, выпивают, беседуют. История вертится вокруг женщины (многолетняя муза режиссера Ким Мин-хи), которая вроде бы счастлива в браке, но, как только муж отлучается в командировку, едет навестить трех подруг. Те жалуются ей на своих бывших и нынешних, женщины обсуждают любовь, искусство и противоречивости жизни. Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал здесь.

«Консольные войны»

«Консольные войны» — общее название интенсивного противостояния на рынке между двумя производителями игровых приставок. Проект рассказывает о конкретном этапе, когда Sega решила замахнуться на титана индустрии Nintendo, который тогда контролировал большую часть рынка. Во время так называемой 8-разрядной эры компания Nintendo контролировала рынок в Северной Америке и Японии. Отчасти этому способствовал ранний выпуск игровых приставок, но основная причина успеха — санкции, которые компания применяла к разработчикам игр. В результате многие не могли нормально сотрудничать с Sega. Тем не менее в Европе и Бразилии система Sega продавалась значительно лучше приставок Nintendo.

«Лунная база 8»

Комедийный проект с участием отличных комедийных актеров Джона Си Райли, Тима Хайдекера и Фреда Армисена. Действие проекта разворачивается в симуляторе лунной базы NASA, расположенном в пустыне Уинслоу, штат Аризона. Именно там три астронавта, мечтающих оказаться на Луне, пытаются пройти необходимую квалификацию, чтобы их отобрали для важной миссии на спутник Земли.

«Любовь и монстры»

Комедийный постапокалипсис в Америке. Главный герой — молодой человек (Дилан О’Брайен), у которого во время нападения ужасных монстров на человечество погибли родители. Выжившие теперь прячутся от новых хозяев планеты под землей, но наш герой не оставляет надежды найти свою девушку. И вот, однажды поймав ее сигнал по радио, он отправляется на поиски любви всей своей жизни и встречает других выживальщиков, смутно напоминающих персонажей «Zомбиленда».

«Мандалорец», 2-й сезон

Продолжение главного проекта Disney+, первого игрового сериала во вселенной «Звездных войн». Молчаливый охотник за головами и Малыш Йода вновь на экранах. Им предстоит посетить множество новых локаций, столкнуться с самыми разными противниками и, судя по всему, встретиться с джедаями. Главным противником парочки станет Мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито), высокопоставленный имперский офицер.

«Суд над чикагской семеркой»

Новая картина Аарона Соркина с мощным актерским составом. Фильм, частично основанный на документальном фильме Бретта Моргена «Чикагская десятка», расскажет о знаменитом судебном процессе, приковавшем внимание американской публики в 1969 году. Обвинения в заговоре против американского правительства были выдвинуты участникам несанкционированного антивьетнамского карнавала, прошедшего в 1968 году в Чикаго и прервавшего съезд Демократической партии. В итоге протест вылился в стычку с полицией: демонстранты швырялись в полисменов камнями и получали ответ слезоточивым газом.

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