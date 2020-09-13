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Кинотавр-2020

Зрители «Кинотавра» выбрали лучшим фильмом биографическую драму «Доктор Лиза»

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Приз зрительских симпатий на 31-м «Кинотавре» получила лента Оксаны Карас «Доктор Лиза», которая набрала 8,5 баллов из 10. Этот приз традиционно вручает в конце фестиваля КиноПоиск. Победитель получил фирменную статуэтку и умную колонку Яндекс.Станция с годовой подпиской на онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD.

Лента Карас — история о 24 часах из жизни Елизаветы Глинки, известной своей правозащитной и благотворительной деятельностью. История начинается с праздничного события: Елизавета (Чулпан Хаматова) и ее муж Глеб (Анджей Хыра) собираются отметить тридцатую годовщину свадьбы. Елизавета готова провести этот день с семьей, но сперва должна закончить одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, где «Справедливая помощь» принимает пациентов.

Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал здесь.

Голосование за приз зрительских симпатий уже третий год проходит онлайн. Гости и участники «Кинотавра» оценивали просмотренные фильмы от 1 до 10 в официальном приложении фестиваля.

Остальные оценки распределились следующим образом:

В 2019 году приз зрительских симпатий достался ленте Анны Пармас «Давай разведемся!», а в 2018-м — фильму «История одного назначения» Авдотьи Смирновой.

Обзоры самых интересных фильмов киносмотра можно прочесть в нашем спецпроекте.

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