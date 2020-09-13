Зрители «Кинотавра» выбрали лучшим фильмом биографическую драму «Доктор Лиза»

Приз зрительских симпатий на 31-м «Кинотавре» получила лента Оксаны Карас «Доктор Лиза», которая набрала 8,5 баллов из 10. Этот приз традиционно вручает в конце фестиваля КиноПоиск. Победитель получил фирменную статуэтку и умную колонку Яндекс.Станция с годовой подпиской на онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD.
Лента Карас — история о 24 часах из жизни Елизаветы Глинки, известной своей правозащитной и благотворительной деятельностью. История начинается с праздничного события: Елизавета (Чулпан Хаматова) и ее муж Глеб (Анджей Хыра) собираются отметить тридцатую годовщину свадьбы. Елизавета готова провести этот день с семьей, но сперва должна закончить одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, где «Справедливая помощь» принимает пациентов.
Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал здесь.
Голосование за приз зрительских симпатий уже третий год проходит онлайн. Гости и участники «Кинотавра» оценивали просмотренные фильмы от 1 до 10 в официальном приложении фестиваля.
Остальные оценки распределились следующим образом:
- «Пугало», режиссер Дмитрий Давыдов — 8
- «Китобой», режиссер Филипп Юрьев — 7,9
- «Глубже!», режиссер Михаил Сегал — 7,7
- «Человек из Подольска», режиссер Семён Серзин — 7,7
- «Хандра», режиссер Алексей Камынин — 7,5
- «Маша», режиссер Анастасия Пальчикова — 7,4
- «Скажи ей», режиссер Александр Молочников — 7,4
- «Конференция», режиссер Иван И. Твердовский — 7,1
- «Трое», режиссер Анна Меликян — 6,6
- «Кто-нибудь видел мою девчонку?», режиссер Ангелина Никонова — 4,9
- «Вмешательство», режиссер Ксения Зуева — 4,8
- «Город уснул», режиссер Мария Игнатенко — 3,8
В 2019 году приз зрительских симпатий достался ленте Анны Пармас «Давай разведемся!», а в 2018-м — фильму «История одного назначения» Авдотьи Смирновой.
Обзоры самых интересных фильмов киносмотра можно прочесть в нашем спецпроекте.
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