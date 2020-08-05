Авторы «Игры престолов» рассказали про пилот. Там был конь, который испортил брачную ночь Дейенерис!

В США 6 октября поступит в продажу книга «Огонь не может убить дракона» о создании «Игры престолов». В преддверии выхода Entertainment Weekly опубликовал отрывок, в котором шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс рассказывают про черновую версию пилота. Они пытались запустить проект на протяжении четырех лет, но после съемок первой серии столкнулись с проблемами: история получилась скучной, между актерами не было химии, а постановке не хватало масштаба. По словам Николая Костер-Вальдау, пилот казался ему нелепым, и никто из создателей не думал, что «Игру престолов» ждет популярность.

Съемки пилота и отличия от финальной версии

В первой версии никто из Старков не преклонил колено перед королем Робертом Баратеоном, когда тот приехал в Винтерфелл. Эту деталь добавили после тест-показов. Марк Эдди, сыгравший Роберта, решил, что Старки должны проявить уважение, иначе его герой не будет выглядеть могущественным правителем.

Изменились прически главных героев, включая Серсею. «Сначала я выглядела как танцовщица из Вегаса с этим мехом и пышными волосами. Прямо как средневековая Долли Партон», — рассказывает Лина Хиди. Прическа Джоффри Ланнистера (Джек Глисон) была похожа на стрижку паж и напоминала «миску для пудинга, как у Генри V».

Лина Хиди в роли Серсеи Ланнистер

Изначально свадьба Дейенерис и кхала Дрого проходила ночью. В этой сцене героиня Тэмзин Мёрчант (сначала роль Дейенерис отошла ей) должна была прыгнуть на лошади через костер, но эпизод не получилось снять — лошадь испугалась огня. Тогда режиссер Том МакКарти предложил затушить пламя и дорисовать его на постпродакшене, но лошадь все равно отказалась прыгать. В итоге от сцены отказались.

МакКарти не удалось снять брачную ночь Дейенерис и Дрого — сцену испортил конь. «Это было у ручья. Герои привязали лошадей к деревьям, Момоа и Тэмзин разделись, и вдруг оператор засмеялся. Серебряная кобылка была вовсе не кобылкой, а жеребенком. То есть сзади стояла лошадь с огромным конским шлангом. Это никуда не годилось», — вспоминает Джордж Р. Р. Мартин.

В Марокко Мартин появился в камео, которое в итоге вырезали: «На съемках свадьбы Дени я сыграл пентошийского дворянина с длинной бородой и в огромной шляпе. Выглядел по-идиотски, но было весело».

В пилоте не хватило бюджета на сцену в Королевской Гавани, где Джейме называет Серсею своей сестрой. Без нее финал серии терял смысл. Когда Джейме выкинул Брана из башни (мальчик увидел, как тот занимается сексом со своей сестрой), зрители не понимали, что они родственники и что своим поступком герой хотел сохранить их отношения в тайне.

По словам Мартина, Бениофф и Уайсс хотели убрать из сюжета Рикона, младшего из детей Старков, но писатель заявил, что у него есть планы на героя в будущем.

Первые мнения

После съемок Бениофф и Уайсс дали посмотреть пилот друзьям и родственникам, и те были не восторге. «Я показал его зятю и невестке и просто наблюдал за их реакцией. По лицам было видно, что им скучно. Но они ничего не сказали из вежливости», — вспоминает Бениофф. Серия также не устроила вице-президента HBO Джину Балян и сценариста HBO Крэйга Мэйзина.

В HBO решили, что пилоту не хватает масштаба. Канал хотел зрелищное фэнтези, но серия выглядела скромно. Продюсеры шутили, что ее снимали «на заднем дворе». «Какого черта мы поехали в Марокко? Можно было снять хоть на автостоянке, все равно ни*** не видно», — сетовали боссы канала. Другие жаловались, что атмосфера больше напоминала британские сериалы вроде «Аббатства Даунтон», чем Вестерос и Эссос.

«Игра престолов» задумывалась как реалистичная драма с атрибутами фэнтези, но после пилота на HBO поняли, что баланс между жанрами нарушен. «Это фэнтези с элементами драмы, или наоборот? Мы испугались, что в пилоте будет слишком много фэнтези, и это было ошибкой. Мы урезали ключевое вступление, чтобы диалоги звучали более естественно, поэтому серия вышла бессмысленной. Решение отойти от Шекспира и Толкина было правильным, ведь мы хотели реалистичный сериал. Но это по-прежнему эпическое фэнтези, и если забыть об этом, то повествование пострадает», — объясняет сценарист Брайан Когман.

Второй шанс

Выслушав мнения коллег и друзей, шоураннеры провели работу над ошибками. В это время Ломбардо склонялся к тому, чтобы закрыть проект, невзирая на убытки (на съемки серии ушло 10 млн долларов).

«Мы долго размышляли об этом. Думаю, мы поступили правильно, признав свои ошибки. Мы не стали переводить стрелки. Мы согласились, что серия не очень хорошая, указали на недостатки и объяснили, как все исправить. Думаю, они поняли, что мы честны и не пытаемся их убедить, что наши баги были фичами», — рассказывает Уайсс.

Черновой пилот и план пересъемок передали сопредседателю HBO Ричарду Плеплеру — финальное решение было за ним. По словам Уайсса, он понял, что шоу будет хитом, если заменить некоторых актеров и переписать сценарий.

Мишель Фэйрли в роли Кейтилин Старк Дженнифер Эль

В итоге проект покинул Том МакКарти. Его место занял ветеран HBO Тимоти Ван Паттен, снимавший «Клан Сопрано», «Прослушку» и «Рим». От роли Кейтилин Старк отказалась Дженнифер Эль — актриса не захотела переезжать ради съемок в Северную Ирландию. Ее заменила Мишель Фэйрли, которую Бениофф увидел в спектакле «Отелло» в Лондоне.

Эмилия Кларк и роли Дейенерис Таргариен Тэмзин Мёрчант

Но самым сложным для продюсеров было увольнение Тэмзин Мёрчант, сыгравшей в пилоте Дейенерис. Ломбардо показалось, что между ней и Момоа не было химии. Последний вспоминает: «Мёрчант была хороша. Я не знаю, почему от нее отказались. Но, когда появилась Эмилия Кларк, меня вдруг осенило. Я понял, что до нее не мог вжиться в роль».

В 2010-е «Игра престолов» стала одним из самых популярных сериалов современности, а финальный эпизод — самым просматриваемым за всю историю HBO. «Нам повезло, что у нас была репетиция за 10 млн долларов», — заключил Гарри Ллойд, сыгравший Визериса Таргариена.