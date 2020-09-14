Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились онлайн для благотворительности

Брэд Питт и Дженнифер Энистон стали главным событием во время виртуальной читки сценария комедии «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“». Вместе Джулией Робертс, Шайа ЛаБафом, Мэттью МакКонахи, Рэем Лиоттой, Генри Голдингом и Джимми Киммелом они разыграли сцены из фильма 1982 года и помогли Шону Пенну собрать 50 000 долларов для некоммерческой организации CORE.

Зрители и отдельные звезды читки с интересом наблюдали, как Питт и Энистон появились вместе на экране и разыграли сцену, в которой их персонажи Линда Барретт и Брэд Гамильтон флиртуют во сне Брэда.

«Привет, Брэд, — сказала Линда в исполнении Энистон. — Ты знаешь, я всегда считала тебя очень милым. Я думаю, ты такой сексуальный. Ты придешь ко мне?»

«Это определенно остановит всех зацикленных на воссоединении Брэда и Джен».

«Джулия Робертс, смотрящая на сцену Джен Энистон и Брэда Питта, бесценна».

«Брэд Питт и Дженнифер Энистон в одиночку спасают для меня 2020 год».

«Привет, Энистон». «Привет, Питт» «Как поживаешь?» «Хорошо, милый, как дела?» «Я в порядке». «Совершенно не волнуюсь».

В начале 2000-х Энистон и Питт считались одной из главных голливудских пар. Они поженились в 2000 году, но через 5 лет расстались.

Кроме Питта и Энистон, во время читки отличился Шайа ЛаБаф. Актер сыграл укурка Джеффа Спиколи, роль которого в оригинале исполнил Шон Пенн.

«Любовь в Шайа ЛаБафу увеличивается с каждой секундой».

Источник: Variety