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Киану Ривз назвал «Матрицу 4» историей любви. Подтвердил, что фильм не будет приквелом

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Во время записи передачи BBC The One Show Киану Ривз поговорил о четвертой «Матрице». Актер не раскрыл подробности сюжета, но признался, что они не снимают приквел и не намерены возвращаться к прошлому франшизы.

«Мы здесь пытаемся сотворить магию, — заявил Ривз. — У нас есть замечательный режиссер Лана Вачовски, и она написала прекрасный сценарий. Это история любви».

«Это другая версия, своего рода призыв к действию, — продолжает актер. — Фильм развлекает, в нем есть отличный экшен. Все станет понятно».

На просьбу рассказать подробности и объяснить, действительно ли фильм является приквелом, актер ответил: «Нет, нет, нет, нет, нет. Возвращения в прошлое не будет».

Подробностей сюжета четвертой «Матрицы» пока нет. Есть лишь неподтвержденные слухи, согласно которым в фильме появится молодой Морфеус, в оригинальных фильмах сыгранный Лоренсом Фишбёрном.

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Джада Пинкетт Смит вернется в роли Найоби. В проекте также задействованы Приянка Чопра, Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис, который, предположительно, предстанет в образе главного злодея.

Продолжение ожидалось в кинотеатрах 20 мая 2021 года, но в итоге релиз картины сдвинули на 1 апреля 2022 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: The One Show

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