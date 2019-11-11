КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Звезда «Темного дитя» Татьяна Маслани исполнит главную роль в сериале «Женщина-Халк»

Обсудить0

Татьяна Маслани, звезда «Темного дитя» и «Перри Мейсона», сыграет главную героиню сериала Disney+ «Женщина-Халк»Джессика Гао, лауреатка премии «Эмми» за эпизод «Огурчик Рик» мультсериала «Рик и Морти», напишет сценарий адаптации комиксов Marvel и займет пост шоураннера. Кэт Койро поставит первый эпизод.

Главная героиня «Женщины-Халка» — Дженнифер Уолтерс, кузина Брюса Бэннера, оригинального Халка. После несчастного случая Брюс сделал ей переливание своей крови, в результате чего она получила возможность трансформироваться в Халка.

Дженнифер меньше своего родственника, но так же сильна и полностью сохраняет человеческий разум. Став супергероиней, она не забыла о своей настоящей профессии юриста и продолжила помогать людям в суде.

Дата выхода сериала пока не сообщается.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Сценаристка «Рика и Морти» напишет «Женщину-Халка» для Disney+

Сценаристка «Рика и Морти» напишет «Женщину-Халка» для Disney+

11 ноября 201911
Тайка Вайтити спродюсирует и поставит комедийный сериал о пиратах «Наш флаг означает смерть»

Тайка Вайтити спродюсирует и поставит комедийный сериал о пиратах «Наш флаг означает смерть»

16 сентября1
Завершились съемки сериала «Стража» — адаптации цикла романов Терри Пратчетта

Завершились съемки сериала «Стража» — адаптации цикла романов Терри Пратчетта

15 сентября0
Фото со съемок сериала «Сокол и Зимний Солдат»: Супергерои и социальное дистанцирование

Фото со съемок сериала «Сокол и Зимний Солдат»: Супергерои и социальное дистанцирование

15 сентября2

Главное сегодня

«Дьявол всегда здесь»: Что нужно знать о триллере с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном

Вчера6
«Дьявол всегда здесь»: Что нужно знать о триллере с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном
«Человек из Подольска» Семена Серзина: Всё как в Кафке

«Человек из Подольска» Семена Серзина: Всё как в Кафке

Вчера2
Фильм недели: «История Дэвида Копперфилда», снятая режиссером «Смерти Сталина»

Фильм недели: «История Дэвида Копперфилда», снятая режиссером «Смерти Сталина»

Вчера3
Почему Миядзаки бойкотировал «Оскар»? Отвечаем на этот и еще 6 вопросов о режиссере
КиноПоиск HD

ВидеоПочему Миядзаки бойкотировал «Оскар»? Отвечаем на этот и еще 6 вопросов о режиссере

Вчера17
Что смотреть в кино: «После. Глава 2», «Антебеллум» и «Самый жестокий год»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «После. Глава 2», «Антебеллум» и «Самый жестокий год»

Вчера2
Что смотреть дома: «Сестра Рэтчед», «Комната», «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Сестра Рэтчед», «Комната», «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

Сегодня0
Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились онлайн для благотворительности

Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились онлайн для благотворительности

27 минут назад0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт