Звезда «Темного дитя» Татьяна Маслани исполнит главную роль в сериале «Женщина-Халк»

Татьяна Маслани, звезда «Темного дитя» и «Перри Мейсона», сыграет главную героиню сериала Disney+ «Женщина-Халк». Джессика Гао, лауреатка премии «Эмми» за эпизод «Огурчик Рик» мультсериала «Рик и Морти», напишет сценарий адаптации комиксов Marvel и займет пост шоураннера. Кэт Койро поставит первый эпизод.

Главная героиня «Женщины-Халка» — Дженнифер Уолтерс, кузина Брюса Бэннера, оригинального Халка. После несчастного случая Брюс сделал ей переливание своей крови, в результате чего она получила возможность трансформироваться в Халка.

Дженнифер меньше своего родственника, но так же сильна и полностью сохраняет человеческий разум. Став супергероиней, она не забыла о своей настоящей профессии юриста и продолжила помогать людям в суде.

Дата выхода сериала пока не сообщается.

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Источник: Deadline