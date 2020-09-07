КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Звезде «Сверхъестественного» Джареду Падалеки подарили машину со съемок сериала

Обсудить0

Звезда сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки рассказал, что после окончания сериала заберет с собой машину «Chevrolet Impala» 1967 года. Такой же подарок Warner Bros. сделала его коллеге Дженсену Эклсу. В сериале они играют братьев Винчестер, которые путешествуют на этом автомобиле и расследуют паранормальные явления. 

«Да, у нас обоих будут машины. И не по контракту, это подарок студии, — рассказал Падалеки. — Это невероятно. Они могли бы продать каждую за миллион долларов. Эти машины особенны ценны, и Питер Рот (один из руководителей Warner Bros — Прим. ред.) сказал нам: "Ребята, спасибо за долгие годы прекрасной работы. Мы хотим, чтобы вы забрали их себе"».

Падалеки добавил, что он большой поклонник автомобилей. В его коллекции есть два раритета — «Ford Mustang» 1966 года и «Chevrolet Camaro» 1969-го. 

Ранее актер признался, что у него дома полно другого реквизита, который он унес с площадки за время работы над сериалом. О других примерах краж со съемок КиноПоиск рассказывал здесь.

15-й сезон «Сверхъестественного» вернется на экраны 8 октября 2020-го. Предыдущие 14 сезонов сериала прямо сейчас доступны на КиноПоиск HD.

Источник: Digital Spy

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Мы те, кто мы есть»: Как Лука Гуаданьино меняет правила сериалов о подростках
Сериалы

«Мы те, кто мы есть»: Как Лука Гуаданьино меняет правила сериалов о подростках

Вчера10
Сериал «Третий день»: Джуд Лоу в гостях у «Плетеного человека»
Сериалы

Сериал «Третий день»: Джуд Лоу в гостях у «Плетеного человека»

15 сентября2
«Воспитанные волками»: Фанфик по мотивам фильмов Ридли Скотта, снятый им самим
Сериалы

«Воспитанные волками»: Фанфик по мотивам фильмов Ридли Скотта, снятый им самим

14 сентября19
Звезда «Сверхъестественного» после окончания сериала заберет себе автомобиль братьев Винчестер

Звезда «Сверхъестественного» после окончания сериала заберет себе автомобиль братьев Винчестер

7 сентября21

Главное сегодня

«Дьявол всегда здесь»: Что нужно знать о триллере с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном

Сегодня4
«Дьявол всегда здесь»: Что нужно знать о триллере с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном
«Человек из Подольска» Семена Серзина: Всё как в Кафке

«Человек из Подольска» Семена Серзина: Всё как в Кафке

Сегодня2
Фильм недели: «История Дэвида Копперфилда», снятая режиссером «Смерти Сталина»

Фильм недели: «История Дэвида Копперфилда», снятая режиссером «Смерти Сталина»

Сегодня3
Почему Миядзаки бойкотировал «Оскар»? Отвечаем на этот и еще 6 вопросов о режиссере
КиноПоиск HD

ВидеоПочему Миядзаки бойкотировал «Оскар»? Отвечаем на этот и еще 6 вопросов о режиссере

Сегодня14
Что смотреть в кино: «После. Глава 2», «Антебеллум» и «Самый жестокий год»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «После. Глава 2», «Антебеллум» и «Самый жестокий год»

Сегодня2
Звезде «Сверхъестественного» Джареду Падалеки подарили машину со съемок сериала

Звезде «Сверхъестественного» Джареду Падалеки подарили машину со съемок сериала

час назад1
Warner Bros. возобновила съемки «Бэтмена». Роберт Паттинсон вылечился от коронавируса

Warner Bros. возобновила съемки «Бэтмена». Роберт Паттинсон вылечился от коронавируса

Сегодня, 18:541
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт