Звезде «Сверхъестественного» Джареду Падалеки подарили машину со съемок сериала

Звезда сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки рассказал, что после окончания сериала заберет с собой машину «Chevrolet Impala» 1967 года. Такой же подарок Warner Bros. сделала его коллеге Дженсену Эклсу. В сериале они играют братьев Винчестер, которые путешествуют на этом автомобиле и расследуют паранормальные явления.

«Да, у нас обоих будут машины. И не по контракту, это подарок студии, — рассказал Падалеки. — Это невероятно. Они могли бы продать каждую за миллион долларов. Эти машины особенны ценны, и Питер Рот (один из руководителей Warner Bros — Прим. ред.) сказал нам: "Ребята, спасибо за долгие годы прекрасной работы. Мы хотим, чтобы вы забрали их себе"».

Падалеки добавил, что он большой поклонник автомобилей. В его коллекции есть два раритета — «Ford Mustang» 1966 года и «Chevrolet Camaro» 1969-го.

Ранее актер признался, что у него дома полно другого реквизита, который он унес с площадки за время работы над сериалом. О других примерах краж со съемок КиноПоиск рассказывал здесь.

15-й сезон «Сверхъестественного» вернется на экраны 8 октября 2020-го. Предыдущие 14 сезонов сериала прямо сейчас доступны на КиноПоиск HD.