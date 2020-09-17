Warner Bros. возобновила съемки «Бэтмена». Роберт Паттинсон вылечился от коронавируса

В Великобритании после двухнедельного перерыва возобновили съемки «Бэтмена» с Робертом Патиссоном. Об этом сообщает Variety со ссылкой на собеседника из Warner Bros.

Работу над фильмом заморозили в начале сентября, после того как Патиссон заразился коронавирусом. Сначала студия не назвала имя человека, сдавшего положительный тест, но вскоре про состояние актера написали СМИ. Теперь Паттинсон выздоровел и вернулся на площадку

События «Бэтмена» развернутся спустя год после того, как Брюс Уэйн стал Бэтменом. По сюжету герой будет расследовать серию убийств, связанных с его семьей. Помимо Патиссона в картине появятся Пол Дано, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Алекс Фернс, Энди Серкис, Питер Сарсгаард, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.

Фильм Мэтта Ривза выйдет 30 сентября 2021 года.