КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

В Twitter раскритиковали авторов комедии о княжне Анастасии. Их обвиняют в неуважении к истории

Обсудить0

В Twitter большую популярность набрали хештеги «Руки прочь от Анастасии» (#HandsOffAnastasia) и «Руки прочь от российской истории» (#HandsOffRussianHistory), которые появились, когда в сети узнали о существовании фильма «Анастасия». В фантастической комедии, по сюжету которой 17-летняя княжна Романова перемещается в США 1980-х, усмотрели признаки культурной апроприации и неуважения к истории. Одним из первых на проект обратил внимание сценарист Райан Бойд.

«Эй, просто хотел спросить: что за херня?»

По сюжету Анастасия — единственная из семьи Романовых, кому удалось скрыться от Ленина и его сообщников. Пройдя через магический портал, она оказывается в США в 1988 году. Теперь у нее есть американская подруга Меган, с которой они пьют колу, едят спагетти и ходят по магазинам. Но Анастасию преследует Распутин, над которым довлеют злые чары.

Сюжет проекта вызвал у пользователей Twitter вопросы. Многим не понравилось, что авторы вольно используют историю реального человека для посредственной подростковой комедии. В российском Twitter обратили внимание на лицемерие со стороны американских пользователей. Они уверены, что в случае подобного неуважения к истории США проект быстро раскритиковали бы и отменили.

«Это как снимать ситком о трагедии 11 сентября. Что не так с этим миром? Это совершенно неприемлемо».

При этом создатели «Анастасии» честно признают, что они не пытались создать историческое кино и просто хотели снять забавную подростковую фантазию.

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Джейсон Момоа раскритиковал Warner Bros. и поддержал Рэя Фишера в борьбе со студией

Джейсон Момоа раскритиковал Warner Bros. и поддержал Рэя Фишера в борьбе со студией

15 сентября2
Холли Берри поговорила с Variety. О «проклятии „Оскара“», неснятом спин-оффе «Бонда» и Брайане Сингере

Холли Берри поговорила с Variety. О «проклятии „Оскара“», неснятом спин-оффе «Бонда» и Брайане Сингере

10 сентября3
Disney раскритиковали за съемки «Мулан» в китайском районе Синьцзян

Disney раскритиковали за съемки «Мулан» в китайском районе Синьцзян

9 сентября20
Героиня «Ассистентки» работает у босса, похожего на Вайнштейна. Рассказываем об этом и еще семи фильмах эпохи #MeToo

Героиня «Ассистентки» работает у босса, похожего на Вайнштейна. Рассказываем об этом и еще семи фильмах эпохи #MeToo

13 сентября13

Главное сегодня

«Дьявол всегда здесь»: Что нужно знать о триллере с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном

Сегодня1
«Дьявол всегда здесь»: Что нужно знать о триллере с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном
«Человек из Подольска» Семена Серзина: Всё как в Кафке

«Человек из Подольска» Семена Серзина: Всё как в Кафке

Сегодня0
Фильм недели: «История Дэвида Копперфилда», снятая режиссером «Смерти Сталина»

Фильм недели: «История Дэвида Копперфилда», снятая режиссером «Смерти Сталина»

Сегодня3
Почему Миядзаки бойкотировал «Оскар»? Отвечаем на этот и еще 6 вопросов о режиссере
КиноПоиск HD

ВидеоПочему Миядзаки бойкотировал «Оскар»? Отвечаем на этот и еще 6 вопросов о режиссере

Сегодня6
Что смотреть в кино: «После. Глава 2», «Антебеллум» и «Самый жестокий год»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «После. Глава 2», «Антебеллум» и «Самый жестокий год»

Сегодня1
В Twitter раскритиковали авторов комедии о княжне Анастасии. Их обвиняют в неуважении к истории

В Twitter раскритиковали авторов комедии о княжне Анастасии. Их обвиняют в неуважении к истории

час назад5
«Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет в прокат весной 2021 года

«Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет в прокат весной 2021 года

3 часа назад1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт