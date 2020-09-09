В Twitter раскритиковали авторов комедии о княжне Анастасии. Их обвиняют в неуважении к истории

В Twitter большую популярность набрали хештеги «Руки прочь от Анастасии» (#HandsOffAnastasia) и «Руки прочь от российской истории» (#HandsOffRussianHistory), которые появились, когда в сети узнали о существовании фильма «Анастасия». В фантастической комедии, по сюжету которой 17-летняя княжна Романова перемещается в США 1980-х, усмотрели признаки культурной апроприации и неуважения к истории. Одним из первых на проект обратил внимание сценарист Райан Бойд.

«Эй, просто хотел спросить: что за херня?»

По сюжету Анастасия — единственная из семьи Романовых, кому удалось скрыться от Ленина и его сообщников. Пройдя через магический портал, она оказывается в США в 1988 году. Теперь у нее есть американская подруга Меган, с которой они пьют колу, едят спагетти и ходят по магазинам. Но Анастасию преследует Распутин, над которым довлеют злые чары.

Сюжет проекта вызвал у пользователей Twitter вопросы. Многим не понравилось, что авторы вольно используют историю реального человека для посредственной подростковой комедии. В российском Twitter обратили внимание на лицемерие со стороны американских пользователей. Они уверены, что в случае подобного неуважения к истории США проект быстро раскритиковали бы и отменили.

«Это как снимать ситком о трагедии 11 сентября. Что не так с этим миром? Это совершенно неприемлемо».

При этом создатели «Анастасии» честно признают, что они не пытались создать историческое кино и просто хотели снять забавную подростковую фантазию.