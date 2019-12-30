«Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет в прокат весной 2021 года

Российская премьера фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», экранизации одноименного комикс-блокбастера издательства Bubble, состоится весной 2021 года. Приключенческую ленту Олега Трофима выпустит Disney Studios, говорится в пресс-релизе компании.

4 октября в 15:00 по московскому времени в рамках Сomic Con Russia 2020 пройдет встреча с создателями и актерами «Чумного Доктора». Во время прямой трансляции зрители смогут посмотреть эксклюзивные видеоматериалы о проекте. Онлайн-конвент состоится с 3 по 4 октября.

«Майор Гром: Чумной Доктор» — фильм о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга. Верный поборник правопорядка, он обладает пробивным характером, аналитическим складом ума и неподкупностью и всегда идет до конца, настигая преступника. Все резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города.

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Источник: Пресс-служба Disney Studios