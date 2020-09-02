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Сэмюэл Л. Джексон научил своих фанатов ругаться на 15 языках в обмен на обещание проголосовать

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14 сентября Сэмюэл Л. Джексон предложил своим подписчикам сделку: если 2500 человек зарегистрируются для голосования на выборах президента США, он научит их ругаться на 15 разных языках. Необходимое количество кликов быстро набралось, и актер выпустил видео, в котором зачитал ругательства разных стран.

«Слушайте, если 2500 из вас нажмут на ссылку для регистрации, чтобы вы смогли проголосовать, то я научу вас ругаться на 15 разных языках».

«Вы, ребята, перевыполнили нашу цель по регистрации для голосования! Итак, как и было обещано, вот несколько способов выругаться! Спасибо за участие и не забудьте проголосовать 3 ноября!»

В видео звучат ругательства на исландском, украинском, вьетнамском, гаитянском и других языках. Интересно, что все фразы Джексон произносит со странным акцентом, словно пародирует выходца из Азии. При этом часть выражений, судя по всему, вариации «motherfucker» — коронной фразы актера.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

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