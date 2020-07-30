«Мандалорец» взял «Эмми» в технических категориях. Сериал наградили за эффекты и работу оператора

20 сентября состоится основная церемония вручения премии «Эмми», а пока американская телеакадемия раздает призы за технические достижения. В этом году лидерами оказались «Мандалорец» и «Хранители»: проект Disney+ уже взял пять статуэток, а сериал HBO — четыре.

«Мандалорца» наградили за работу художника и монтаж звука в первом и втором эпизодах. Грегу Фрейзеру вручили приз лучшую операторскую работу (за седьмую серию), а эпизод «Ребенок» отметил за лучшие спецэффекты.

«Хранители» одержали победу в следующих категориях: сведение звука (эпизод «Это удивительное создание»), монтаж (эпизод «Бог заходит в бар»), костюмы в фэнтези/фантастике (эпизод «Сейчас лето, и у нас кончается лед») и операторская работа (Грегори Миддлтон, эпизод «Это удивительное создание»).

В общей сложности «Хранители» собрали 26 номинаций «Эмми», а «Мандалорец» — 15. Среди прочего, первый претендует на приз в категории «Лучший мини-сериал», а второй может взять награду как «Лучший драматический сериал».

С основными номинациями «Эмми-2020» можно ознакомится здесь.

«Мандалорец» вернется на экраны со вторым сезоном 30 октября.

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Источник: Deadline