КиноПоиск

«Мандалорец» взял «Эмми» в технических категориях. Сериал наградили за эффекты и работу оператора

Обсудить0

20 сентября состоится основная церемония вручения премии «Эмми», а пока американская телеакадемия раздает призы за технические достижения. В этом году лидерами оказались «Мандалорец» и «Хранители»: проект Disney+ уже взял пять статуэток, а сериал HBO — четыре.

«Мандалорца» наградили за работу художника и монтаж звука в первом и втором эпизодах. Грегу Фрейзеру вручили приз лучшую операторскую работу (за седьмую серию), а эпизод «Ребенок» отметил за лучшие спецэффекты.

«Хранители» одержали победу в следующих категориях: сведение звука (эпизод «Это удивительное создание»), монтаж (эпизод «Бог заходит в бар»), костюмы в фэнтези/фантастике (эпизод «Сейчас лето, и у нас кончается лед») и операторская работа (Грегори Миддлтон, эпизод «Это удивительное создание»).

В общей сложности «Хранители» собрали 26 номинаций «Эмми», а «Мандалорец» — 15. Среди прочего, первый претендует на приз в категории «Лучший мини-сериал», а второй может взять награду как «Лучший драматический сериал».

С основными номинациями «Эмми-2020» можно ознакомится здесь.

«Мандалорец» вернется на экраны со вторым сезоном 30 октября.

Чтобы не пропустить дату выхода продолжения, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Короткий метр на «Кинотавре»: побеждает семейный вопрос

Короткий метр на «Кинотавре»: побеждает семейный вопрос

Вчера3
Трейлер второго сезона «Мандалорца»: Поиски джедаев и битва с остатками Империи

Трейлер второго сезона «Мандалорца»: Поиски джедаев и битва с остатками Империи

15 сентября13
Сериал «Хранители» взял главный приз премии Ассоциации телевизионных критиков

Сериал «Хранители» взял главный приз премии Ассоциации телевизионных критиков

15 сентября5
72-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет удаленно

72-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет удаленно

30 июля1

Главное сегодня

Сериалы

«Мы те, кто мы есть»: Как Лука Гуаданьино меняет правила сериалов о подростках

Вчера7
«Мы те, кто мы есть»: Как Лука Гуаданьино меняет правила сериалов о подростках
Короткий метр на «Кинотавре»: побеждает семейный вопрос

Короткий метр на «Кинотавре»: побеждает семейный вопрос

Вчера3
«Успеть за две недели»: Веселый боевик про месть с Мэйси Уильямс
В предыдущих сериях

Подкаст«Успеть за две недели»: Веселый боевик про месть с Мэйси Уильямс

Вчера2
Джедаи, море и рестлерша: Что показали в трейлере второго сезона «Мандалорца»

Джедаи, море и рестлерша: Что показали в трейлере второго сезона «Мандалорца»

Вчера3
Сериал «Третий день»: Джуд Лоу в гостях у «Плетеного человека»
Сериалы

Сериал «Третий день»: Джуд Лоу в гостях у «Плетеного человека»

15 сентября2
«Мандалорец» взял «Эмми» в технических категориях. Сериал наградили за эффекты и работу оператора

«Мандалорец» взял «Эмми» в технических категориях. Сериал наградили за эффекты и работу оператора

58 минут назад0
Видео дня: Юэн Макгрегор перепрыгнул на мотоцикле фигурку Оби-Вана Кеноби
Бюро находок

Видео дня: Юэн Макгрегор перепрыгнул на мотоцикле фигурку Оби-Вана Кеноби

час назад0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт