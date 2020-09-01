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Видео дня: Юэн Макгрегор перепрыгнул на мотоцикле фигурку Оби-Вана Кеноби

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Передача «Ночное шоу Джимми Фэллона» бросила вызов Юэну Макгрегору: актер должен был совершить эпичный трюк на мотоцикле и перепрыгнуть через фигурку Оби-Вана Кеноби. Несмотря на протесты семьи и адвокатов, Макгрегор согласился, пролетев на мотоцикле в нескольких сантиметрах над пластиковой игрушкой. Захватывающий трюк сняли с нескольких ракурсов.

«Я справился, я выжил, — пошутил после видео Макгрегор. — Они не думали, что я справлюсь, но я сделал это».

Актер также поблагодарил за помощь в съемках свою дочь, Анук, и признался, что кадр с колесом мотоцикла над фигуркой — лучший в его карьере.

18 сентября зрители смогут увидеть Макгрегор в передаче «Долгий путь наверх». Вместе с лучшим другом Чарли Бурманом актер проехал из Аргентины, через всю Южную Америку, до Лос-Анджелеса. Весь путь они проделали на электрических мотоциклах, а каждый день им приходилось преодолевать около 150 миль. Проект выйдет на Apple TV+.

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