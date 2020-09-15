Джаред Лето приступил к тренировкам для съемок в новом «Троне»

Джаред Лето объявил в Instagram о начале подготовки к съемкам в продолжении «Трон: Наследие». Актер опубликовал фото с подписью: «Начинаю тренировку для „Трона“… присоединяйтесь ко мне?»

Продолжение «Трон: Наследие» уже несколько лет находится в разработке, информация о возможном сиквеле появилась в сети еще в 2011 году. В 2015-м сообщалось, что Гаррет Хедлунд и Оливия Уайлд вернутся в третьем фильме в знакомых ролях, а Джозеф Косински готовится приступить к работе. Однако в итоге проект так и не состоялся.

В 2017 году стало известно, что студия начала работу над новой частью, а к актерскому составу франшизы присоединится Лето. После этого о проекте долгое время ничего не было слышно, но в июле появилась информация, что режиссерское кресло картины займет Гарт Дэвис, постановщик фильмов «Лев» и «Мария Магдалина». Последнюю версию сценария написал Джесси Вигутоу, автор «Семейных ценностей».

Подробности сюжета не раскрываются. Лето исполнит в фильме одну из главных ролей и выступит продюсером проекта.

Действие первого «Трона», вышедшего в 1982 году, происходит в компьютерном мире, в который попадает оцифрованный программист Кевин Флинн (Джефф Бриджес). В сиквеле 2010 года его сын Сэм Флинн (Гаррет Хедлунд) начинает расследовать исчезновение отца и оказывается в той же вселенной жестоких программ и гладиаторских игр, где Флинн провел последние 20 лет.