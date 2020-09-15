КиноПоиск

Джаред Лето приступил к тренировкам для съемок в новом «Троне»

Обсудить0

Джаред Лето объявил в Instagram о начале подготовки к съемкам в продолжении «Трон: Наследие». Актер опубликовал фото с подписью: «Начинаю тренировку для „Трона“… присоединяйтесь ко мне?»

Продолжение «Трон: Наследие» уже несколько лет находится в разработке, информация о возможном сиквеле появилась в сети еще в 2011 году. В 2015-м сообщалось, что Гаррет Хедлунд и Оливия Уайлд вернутся в третьем фильме в знакомых ролях, а Джозеф Косински готовится приступить к работе. Однако в итоге проект так и не состоялся.

В 2017 году стало известно, что студия начала работу над новой частью, а к актерскому составу франшизы присоединится Лето. После этого о проекте долгое время ничего не было слышно, но в июле появилась информация, что режиссерское кресло картины займет Гарт Дэвис, постановщик фильмов «Лев» и «Мария Магдалина». Последнюю версию сценария написал Джесси Вигутоу, автор «Семейных ценностей».

Подробности сюжета не раскрываются. Лето исполнит в фильме одну из главных ролей и выступит продюсером проекта.

Действие первого «Трона», вышедшего в 1982 году, происходит в компьютерном мире, в который попадает оцифрованный программист Кевин Флинн (Джефф Бриджес). В сиквеле 2010 года его сын Сэм Флинн (Гаррет Хедлунд) начинает расследовать исчезновение отца и оказывается в той же вселенной жестоких программ и гладиаторских игр, где Флинн провел последние 20 лет.

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Уилл Смит и Кевин Харт снимутся в ремейке комедии «Самолетом, поездом, машиной»

Уилл Смит и Кевин Харт снимутся в ремейке комедии «Самолетом, поездом, машиной»

18 августа11
Режиссер «Льва» и «Марии Магдалины» снимет новую часть «Трона». В ней сыграет Джаред Лето

Режиссер «Льва» и «Марии Магдалины» снимет новую часть «Трона». В ней сыграет Джаред Лето

10 августа20
Фото со съемок экранизации игры «Uncharted»: Марк Уолберг без усов и спина Тома Холланда

Фото со съемок экранизации игры «Uncharted»: Марк Уолберг без усов и спина Тома Холланда

Вчера13
Райан Рейнольдс вернулся к съемкам боевика «Красное уведомление»

Райан Рейнольдс вернулся к съемкам боевика «Красное уведомление»

14 сентября1

Главное сегодня

Сериалы

«Мы те, кто мы есть»: Как Лука Гуаданьино меняет правила сериалов о подростках

Вчера7
«Мы те, кто мы есть»: Как Лука Гуаданьино меняет правила сериалов о подростках
Короткий метр на «Кинотавре»: побеждает семейный вопрос

Короткий метр на «Кинотавре»: побеждает семейный вопрос

Вчера3
«Успеть за две недели»: Веселый боевик про месть с Мэйси Уильямс
В предыдущих сериях

Подкаст«Успеть за две недели»: Веселый боевик про месть с Мэйси Уильямс

Вчера2
Джедаи, море и рестлерша: Что показали в трейлере второго сезона «Мандалорца»

Джедаи, море и рестлерша: Что показали в трейлере второго сезона «Мандалорца»

Вчера3
Сериал «Третий день»: Джуд Лоу в гостях у «Плетеного человека»
Сериалы

Сериал «Третий день»: Джуд Лоу в гостях у «Плетеного человека»

15 сентября2
«Мандалорец» взял «Эмми» в технических категориях. Сериал наградили за эффекты и работу оператора

«Мандалорец» взял «Эмми» в технических категориях. Сериал наградили за эффекты и работу оператора

57 минут назад0
Видео дня: Юэн Макгрегор перепрыгнул на мотоцикле фигурку Оби-Вана Кеноби
Бюро находок

Видео дня: Юэн Макгрегор перепрыгнул на мотоцикле фигурку Оби-Вана Кеноби

час назад0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт