Алехандро Ходоровски оценил трейлер новой «Дюны»: Хорошо, но предсказуемо

Режиссер Алехандро Ходоровски, который в 1970-е пытался экранизировать роман Фрэнка Герберта, высказал свое мнение о трейлере «Дюны» Дени Вильнёва. Постановщик отметил, что желает проекту успеха, но признался, что картина вызывает у него двойственные чувства. С одной стороны, все очень хорошо сделано, однако с другой — это кино «не предназначено для изменения человечества или общества».

«Я видел трейлер. Он очень хорошо сделан, — говорит Ходоровски. — Мы видим, что это индустриальное кино, что там много денег и что это очень дорогой проект. Но если он такой дорогой, то и цена выходит пропорциональная. И в этом проблема: нет никаких сюрпризов. Форма идентична тому, что делается везде. Освещение, игра — все предсказуемо».

«Индустриальное кино несовместимо с авторским кино, — продолжает постановщик. — Для первого деньги превыше всего. Для второго все наоборот — каким бы ни был режиссер, будь то мой друг Николас Виндинг Рефн или Дени Вильнёв. Индустриальное кино продвигает развлечения, это шоу, и оно не предназначено для изменения человечества или общества».

Ранее Ходоровски усомнился в успехе картины Вильнёва: «„Дюна“ напоминает книги Пруста. Это научная фантастика, но она работает только на языке литературы. Трудно подобрать для нее правильные кадры, поскольку изображение — это визуальный формат».

О несостоявшейся экранизации романа можно больше узнать из документальной картины «„Дюна“ Ходоровского».

«Дюна» рассказывает о будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Главный герой — Пол (Тимоти Шаламе), наследник Дома Атрейдес. Он встречает фременов, представителей вольного народа, которые считают его своим мессией.

Премьера «Дюны» запланирована на 17 декабря 2020 года.

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Источник: IndieWire