Фото со съемок экранизации игры «Uncharted»: Марк Уолберг без усов и спина Тома Холланда

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки приключенческой картины «Неизведанное: Удача Дрейка» — экранизации игр серии «Uncharted». На камеру удалось поймать съемки сцены с участием Тома Холланда, исполнителя главной роли, и Марка Уолберга, который играет Салли, наставника и близкого другого героя. Фанаты сразу заметили, что, в отличие от оригинала, у Уолберга нет усов, которыми знаменит его персонаж.

«Uncharted» — видеоигра о бесстрашном собирателе древностей и искателе приключений Нэйтане Дрейке. Он путешествует по всему миру в поисках древних артефактов, постоянно ввязываясь в разные авантюры и рискуя жизнью на регулярной основе.

Сюжет экранизации не раскрывается. Точно известно, что фильм станет приквелом и расскажет о молодости Дрейка, до того как он стал знаменитым искателем приключений. Вместе с Холландом и Уолбергом в картине снимаются Антонио Бандерас, София Тейлор Али и Тати Габриэль. Рубен Фляйшер занимает режиссерское кресло проекта.

Студия Sony уже несколько лет пытается перенести «Uncharted» на большой экран. В разное время к экранизации присматривались Сет Гордон, Нил Бёргер, Джо Карнахан и Шон Леви, но проект вновь и вновь оказывался без режиссера. Последним от проекта отказался Дэн Трахтенберг.

Сет Гордон, Нил Бёргер, Джо Карнахан и Шон Леви, но проект вновь и вновь оказывался без режиссера. Последним от проекта отказался Дэн Трахтенберг. Для работы над «Uncharted» и адаптациями других игр в мае 2019 года студия Sony создала кинокомпанию PlayStation Productions. Она будет отвечать за экранизации разных игровых эксклюзивов Sony, включая «God of War», «Tomb Raider», «Metal Gear Solid», «Crash Bandicoot» и «The Last of Us».

PlayStation Productions. Она будет отвечать за экранизации разных игровых эксклюзивов Sony, включая «God of War», «Tomb Raider», «Metal Gear Solid», «Crash Bandicoot» и «The Last of Us». Фильм ожидался в кинотеатрах 18 декабря 2020 года, но проблемы с режиссером заставили студию пересмотреть планы. Новая дата премьеры — 15 июля 2021 года.