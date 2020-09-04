Мадонна снимет биографический фильм о себе. Сценарий певица напишет вместе с автором «Джуно»

Студия Universal выпустит биографическую картину о Мадонне, режиссерское кресло которой займет сама певица. Она же напишет сценарий проекта совместно с Диабло Коуди, лауреаткой премии «Оскар» за фильм «Джуно». При этом Мадонна не сыграет в фильме саму себя, а вместо этого на главную роль планирует найти молодую актрису.

Фильм расскажет историю восхождения Мадонны на вершины музыкальных чартов и превращения в икону стиля, которая смогла стать самой продаваемой артисткой за всю историю (335 миллионов пластинок по всему миру).

Мадонна, урожденная Мадонна Луиза Чикконе, появилась на свет в небольшом городке в штате Мичиган. Покинув родной дом и переехав в Нью-Йорк, чтобы стать танцовщицей, Мадонна вместо этого нашла свой путь в качестве сольной певицы. С того момента, как она начала создавать такие хиты, как «Like A Virgin», «Borderline» и «Lucky Star», стало ясно, что Мадонна отличается от остальных. Ее внешность, танцевальные движения и провокационный образ идеально подходили для MTV.

Вскоре она нашла свой путь в кино. После камео в мелодраме «Зрительский поиск» она исполнила одну из главных ролей в фильме «Отчаянно ищу Сьюзен», в котором была представлена популярная песня «Into The Groove». Самые известные роли певицы состоялись в мюзикле «Эвита» и спортивной ленте «Их собственная лига». Кроме этого, Мадонна пробовала себя и в режиссуре.

В 2008 году ее включили в «Зал славы рок-н-ролла». Мадонна активно выступает в поддержку прав ЛГБТ, за гендерное равенство, поддерживает сирот и уязвимых детей через свою некоммерческую организацию Raising Malawi.

Источник: Deadline