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Тайка Вайтити спродюсирует и поставит комедийный сериал о пиратах «Наш флаг означает смерть»

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Стрим-сервис HBO Max дал зеленый свет комедийному сериалу «Наш флаг означает смерть» (Our Flag Means Death), который разработали Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»), Дэвид Дженкинс («Земляне») и Гаррет Баш («Чем мы заняты в тени»). Дженкинс написал сценарий проекта и занимает пост шоураннера. Вайтити поставит первый эпизод и выступит с Башем в качестве продюсера.

Сериал основан на реальных приключениях Стеда Боннета — избалованного аристократа, который отказался от своей привилегированной жизни, чтобы стать пиратом в начале XVIII века. Он купил парусник, назвал его «Месть» и путешествовал со своей командой по Восточному побережью нынешних Соединенных Штатов, захватывая и уничтожая другие корабли.

Отмечается, что Вайтити приступит к съемкам сериала после того, как завершит работу над «Тор: Любовь и гром».

Источник: Deadline

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