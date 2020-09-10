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Хью Джекман выпустил рекламу своей кофейни с закадровым голосом Райана Рейнольдса

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В сети появился рекламный ролик кофейни «Laughing Man», принадлежащей Хью Джекману. В ней снялся сам актер, а закадровый голос принадлежит его коллеге по «Людям Икс» Райану Рейнольдсу. Шуточное видео начинается того, что Джекман в ярости швыряет будильник, кричит на детей и проклинает свою собаку, тогда как Рейнольдс называет его «послом доброй воли» и «вечным оптимистом».

В конце ролика Джекман делает глоток кофе и улыбается, и Рейнольдс замечает, что «Laughing Man» превращает его друга в «того самого человека, которого все знают и любят». Он также напоминает, что кофейный бренд жертвует всю выручку Джекмана в поддержку фермеров. 

Последнее — чистая правда. В 2011 Джекман основан фонд, который носит название его кофейни. Через него актер помогает фермерам, которые выращивают кофе, и поддерживает образовательные программы. 

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