Бокс-офис России: «Мулан» стартовала в 10 раз хуже, чем в Китае

1. «Довод» (2-я неделя)

156 млн рублей (-19%), 455 тысяч зрителей, 21 554 сеанса

Падение сборов «Довода» на второй неделе — минимальное, если сравнивать с другими проектами Кристофера Нолана в российском прокате. Общая касса картины за 11 дней достигла 422 млн рублей. У «Начала» 10 лет назад за тот же период проката в копилке было лишь немногим больше — 426 млн рублей (с учетом СНГ).

2. «Мулан» (1-я неделя)

130 млн рублей, 467 тысяч зрителей, 27 919 сеансов

В США и многих странах Западной Европы этот фильм отправился на стриминговый сервис Disney+, где за его просмотр просят 30 долларов. Онлайн-прокат принес студии 33,5 млн долларов за первые несколько дней — и этого недостаточно, чтобы окупить 200-миллионный бюджет. По плану основную прибыль в кинотеатрах должен был принести Китай. Но не сложилось.

Съемки фильма частично проходили в Синьцзяне — провинции, где проживает уйгурское меньшинство. За методы борьбы с уйгурским сепаратизмом, уже давно превратившиеся в геноцид, Запад неоднократно критиковал Китай. Не обошлось и на этот раз: «Диснею» досталось за благодарность властям провинции в титрах картины. В итоге упоминания о «Мулан» в китайской прессе стали фильтроваться, и без того короткая рекламная кампания (фильм получил разрешение на выход в китайский прокат всего за 11 дней до премьеры) была окончательно скомкана.

Картина собрала в премьерный уик-энд в китайском прокате 29,1 млн долларов, хотя еще несколько месяцев назад студия рассчитывала на общие сборы на этом рынке в районе 400 миллионов. Теперь придется довольствоваться максимум 60 миллионами.

На этом фоне российские сборы «Мулан» выглядят скромными (1,8 млн долларов за уик-энд), но на остальных рынках дела обстоят еще хуже, так что Россия стала второй по успешности кинопроката территорией для эпика Disney. Аналитики предсказывали картине более успешный старт, но этому помешало позднее открытие площадок в крупных городах (Санкт-Петербург и Екатеринбург не успели включить максимальные обороты). Были и другие проблемы — например, отсутствие в касте узнаваемых в России звезд и достаточного количества комедийных и фантастических элементов в сюжете. В итоге среди всех игровых ремейков диснеевских мультфильмов «Мулан» демонстрирует худший старт (у «Дамбо» в первый уик-энд было 244 млн рублей). Фэнтези «Великая стена» также начинало убедительнее (236 млн рублей).

Впрочем, семейной аудитории почти нечего смотреть на большом экране: крупнобюджетных аналогов «Мулан» в прокате не предвидится. Так что шанс поработать на длинной дистанции у фильма еще есть.

3. «BTS: Разбей тишину. Фильм» (1-я неделя)

22 млн рублей, 52 тысячи зрителей, 1424 сеанса

Два предыдущих фильма про корейскую поп-группу BTS выходили в России в 2019-м и собрали 45 и 50 млн рублей. Новый док про сеульских кумиров молодежи целился на ту же сумму, но заработать ее помешали коронавирусные ограничения. Как бы то ни было, «Разбей тишину» с большим отрывом стал лидером уик-энда по наработке на сеанс (15 583 рубля) и средней посещаемости (36 человек на сеанс). У идущего вторым по этим показателям «Довода» показатели таковы: 7016 рублей и 21 зритель.

4. «Новые мутанты» (2-я неделя)

18 млн рублей (-43%), 68 тысяч зрителей, 6770 сеансов

Общая касса проекта достигла 60 млн рублей. Для сравнения: столько же было у «Апгрейда» за все время проката.

5. «Вратарь Галактики» (3-я неделя)

13 млн рублей (-38%), 61 тысяча зрителей, 5144 сеанса

Семейная фантастика Джаника Файзиева продолжает штурмовать 100-миллионный рубеж. За три недели проката картина собрала 94 млн рублей. Даже выход «Мулан» не уничтожил дальнейшие перспективы — падение сборов оказалось довольно плавным. Впрочем, низкая стартовая выручка «Вратаря» не позволяет предаваться особому оптимизму.

6. «Гренландия» (4-я неделя)

13 млн рублей (-8%), 48 тысяч зрителей, 3014 сеансов

Фильм-катастрофа с Джерардом Батлером в главной роли демонстрирует феноменальную для проектов этого жанра устойчивость сборов: сказывается открытие новых региональных площадок. Общая касса «Гренландии» достигла 127 млн рублей. Похоже, в итоге фильм соберет больше, чем предыдущий фильм-катастрофа с Батлером — «Падение Лондона» (его бокс-офис составил 143 млн рублей).

7. «МУЛЬТ в кино 117» (2-я неделя)

2,3 млн рублей (+59%), 18 тысяч зрителей, 2055 сеансов

Прирост кассы нового выпуска отечественного анимационного альманаха составил почти 60% по сравнению с предыдущим уик-эндом — тоже сказалось открытие кинотеатров в российских регионах. Последний докарантинный выпуск «МУЛЬТа в кино» собрал в марте 3,3 млн рублей. В кассе у новинки уже 3,9 миллиона.

8. «Поезд в Пусан 2: Полуостров» (4-я неделя)

2,1 млн рублей (-22%), 8,6 тысячи зрителей, 699 сеансов

Корейскому зомби-экшену вновь открывшиеся площадки в России также помогли. В копилке фильма уже 34 млн рублей.

9. «Куриный забег» (4-я неделя)

1,6 млн рублей (-28%), 7,9 тысячи зрителей, 558 сеансов

Неубиваемая европейская инди-анимация продолжает работать, невзирая на выход более крупных семейных проектов. «Куриный забег» почти за месяц проката заработал 14 млн рублей.

10. «Тролли. Мировой тур» (26-я неделя)

1,1 млн рублей (-16%), 6,4 тысячи зрителей, 496 сеансов

И вновь в десятке «Тролли», по-прежнему работающие в регионах на утренних и дневных сеансах. Общая касса мультфильма, ставшего одной из главных жертв пандемии, — 138 млн рублей.

Больших релизов в ближайший уик-энд ждать не стоит. Самым заметным среди новинок недели станет сиквел прошлогоднего мелодраматического инди-хита «После». Также в прокат выйдут хоррор студии Lionsgate «Антебеллум» и американская драма из конкурса Берлинале «Никогда, редко, иногда, всегда».