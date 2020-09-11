В США скандал вокруг фильма «Милашки». Политики и блогеры обвиняют Netflix в сексуализации детей

9 сентября на Netflix вышел фильм «Милашки», в начале года показанный на Берлинале и «Сандэнсе». Перед премьерой картину Маймуны Дукур начали резко критиковать. Сначала Netflix обвинили в сексуализации несовершеннолетних актрис, а затем от стриминга потребовали отменить прокат.

Главная героиня «Милашек» — 11-летняя Ами из Сенегала — переезжает в Париж вместе с матерью и братьями. Она живет в мусульманкой семье, не пользуется мобильным телефоном и не имеет друзей в школе. Когда родители рассказывают, что у ее отца есть вторая семья, которая скоро переедет к ним, Ами начинает сомневаться в ценностях ее близких. Она решает присоединиться к местной танцевальной тверк-группе и вместе с другими девушками начинает готовиться к соревнованиям.



Первая волна критики «Милашек» началась в конце августа. Тогда создателей обвинили в сексуализации девочек из-за американского постера, на котором героини изображены в танцевальной форме. В соцсетях призывали бойкотировать Netflix, используя хештег #CancelNetflix. Кто-то посчитал более уместным французский плакат, на котором девушки гуляют с покупками по улицам Парижа.

«Просто сравните оригинальный французский постер „Милашек“ и изображение, которое выбрал Netflix. Кто-нибудь заметил разницу?»

Вскоре на Change.org появилась петиция, которую поддержало более 640 тысяч человек. Ее автор считает, что фильм содержит секс-контент с участием 11-летних актрис, и добавил, что хочет передать результаты петиции в ФБР для возбуждения дела против создателей «Милашек». Как и других недовольных, его смутил синопсис фильма: «11-летняя Ами в восторге от танцевальной тверк-группы. В надежде присоединиться к ней, она начинает исследовать собственную женственность и бросает вызов традициям своей семьи».

В это же время против фильма выступили известные блогеры.

«Netflix, то, что ты делаешь, называется совращением детей».

Через несколько дней Netflix удалил скандальный постер. «Мы извиняемся за неподобающий плакат, который мы использовали для этого фильма. Это неверно отражает сюжет фильма, поэтому постер и описание картины будут обновлены», — говорилось в заявлении стриминг-сервиса.

На этом скандал не закончился. 3 сентября СМИ сообщили, что Высший совет по радио и телевидению Турции (RTÜK) потребовал у Netflix отменить показ «Милашек» на территории страны. В заявлении RTÜK сказано, что содержание фильма «может привести к жестокому обращению с детьми».

В США фильм вышел 9 сентября, и вскоре пользователи соцсетей начали обвинять тех, кому он понравился, в «продвижении опасного контента». Радиоведущий Алекс Джонс, которого часто критикуют за конспирологические теории и поддержку американских националистов, посвятил картине целое видео под названием «„Милашки“ Netflix нравятся педофилам».

Кроме того, на «Милашек» обратило внимание QAnon — движение, сторонники которого убеждены, что в мире есть глобальная сеть педофилов и торговцев детьми, которой подконтрольны правительства крупных стран и СМИ. Они верят, что в этих преступлениях замешана Демократическая партия США, а президент Дональд Трамп — тот, кто может ее разоблачить. Участники QAnon даже запустили хештег #SaveTheChildren («Спасите детей»), но, как отмечает The Verge, это вылилось в волну негатива беспредметной критики самого фильма. О «Милашках» высказались и политики. Так, республиканец Тед Круз, сенатор от штата Техас, попросил министерство юстиции проверить Netflix на предмет «производства и распространения детской порнографии». Cам фильм политик не посмотрел.

При этом на фестивалях «Милашек» приняли хорошо. Еще зимой фильм наградили на «Сандэнсе» за режиссуру, а на Берлинале он получил «Хрустального медведя». Рецензии критиков в основном положительные. Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 88% при оценке 7/10, а средний балл на Metacritic — 68/100. По мнению журналистов, «Милашки» — актуальное высказывание, которое не заметили . «Фильм использует неудобные образы для серьезного разговора о сексуальности девушек (особенно темнокожих) и их контроле, двойных стандартах и влиянии соцсетей на жизнь детей», — считает автор RogerEbert.com.

Кадр из фильма «Милашки»

В Netflix убеждены, что замысел фильма противоположен тому, как его интерпретируют активисты. «„Милашки“ — социальный комментарий против сексуализации детей. Это отмеченное наградами кино и сильная история о давлении, с которым сталкиваются девушки в соцсетях и со стороны общества в целом, пока взрослеют. Мы призываем всех, для кого важны эти вопросы, посмотреть фильм», — сказал представитель компании. С этим согласны и журналисты. Вот что пишет Rolling Stone: «Вне контекста их наряды выглядят вызывающе и неприятно. Но если вы учтете, что это костюмы танцевальной хип-хоп-труппы, которая борется за главный приз, то поймете, что они уместны в том масштабном послании, которое пытается донести режиссер».

Маймуна Дукур, которой на фоне скандала угрожали смертью, перед съемками полтора года обсуждала с молодыми девушками их сексуальность и то, как соцсети повлияли на их представление о ней. «Главный посыл фильма в том, что у молодых девушек должно быть время побыть детьми, насладиться этим периодом и успеть понять, кем они хотят стать, когда вырастут. Когда у нас есть выбор, мы можем вращаться в разных культурах и в каждой заимствовать что-то для себя. Это нужно, чтобы мы могли развивать себя так, как мы хотим, невзирая на то, что нам диктуют соцсети», — заявила режиссер.