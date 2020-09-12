Сценарист и шоураннер сериала «Стража» Саймон Аллен объявил в Instagram об окончании съемочного процесса проекта. Аллен опубликовал фотографию хлопушки и поблагодарил команду сериала. Он, однако, как отметила дочь писателя, забыл упомянуть Терри Пратчетта, цикл романов которого лег в основу проекта.

«Суббота. Где-то в далеком, подержанном наборе измерений, в альтернативной штанине времени, пять лет назад в следующую среду я написал первую строчку сценария „Стражи“, — сообщил Аллен. — Сегодня вечером закончились съемки. Через несколько недель на Comic-Con мы объявим нелепо захватывающие новости».

В центре сюжета сериала — группа стражников, вынужденных следить за порядком в Анк-Морпорке, главном городе Плоского мира. Здесь обитают люди и расы со всего диска, а преступления разрешены указом патриция Витинари, безжалостного тирана и очаровательного собеседника.

В Анк-Морпорке бок о бок живут тролли, гномы, големы, вампиры, оборотни, зомби. Все они не просто сосуществуют, но и борются за свои права и равенство при приеме на работу. И только Ночная стража следит за порядком в этом гигантском кипящем котле нечистот. Руководит стражниками капитан Ваймс — сломленный, уставший от всего коп, чья жизнь переворачивается с ног на голову с появлением целеустремленного и прямолинейного новобранца Моркоу.

Дата премьеры восьмисерийного проекта не сообщается.