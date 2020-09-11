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Милла Йовович и Пол У. С. Андерсон представят «Охотника на монстров» на Comic Con Russia 2020

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Режиссер «Охотника на монстров» Пол У. С. Андерсон и звезда картины Милла Йовович станут гостями фестиваля Comic Con Russia 2020, который в этом году пройдет онлайн. Они расскажут о работе над экранизацией одноименной видеоигры и ответят на вопросы фанатов.

«Monster Hunter» — серия видеоигр компании Capcom. Главной героиней экранизации станет лейтенант Артемис (Йовович), которая вместе с солдатами элитного отряда попадает в параллельный мир, где обитают разнообразные монстры. Закаленные бойцы, привыкшие воевать в самых горячих точках планеты, оказываются в необычной ситуации и вынуждены использовать все свои навыки, чтобы пережить встречу с фантастическими тварями. Спасти героев может только загадочный Охотник (Тони Джаа), который, как никто, умеет убивать монстров.

Картина ожидалась в кинотеатрах 4 сентября 2020-го, но в итоге студия Sony перенесла релиз на 23 апреля 2021 года.

Comic Con Russia Online 2020 пройдет с 3 по 4 октября.

Источник: Пресс-служба Comic-Con Russia

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