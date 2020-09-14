КиноПоиск

Фото со съемок сериала «Сокол и Зимний Солдат»: Супергерои и социальное дистанцирование

Обсудить0

Звезда сериала «Сокол и Зимний Солдат» Себастиан Стэн опубликовал в Instagram новое фото со съемочной площадки проекта Disney+. Производство было заморожено с марта 2020 года, так что Стэн показал, чем они с Энтони Маки занимались на съемках в ноябре 2019-го. «Друзья. Придерживаемся социального дистанцирования с ноября 2019-го», — написал актер под черно-белым фото.

Сюжет «Сокола и Зимнего Солдата» не раскрывается. Известно, что Сэм Уилсон (Сокол) возьмется за щит Капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Баки (Зимний Солдат), в свою очередь, готов стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир. Выбор Роджерса, однако, не устраивает правительство США, и оно создает собственного Капитана — Агента США, призванного поддерживать интересы государства. Тем временем дает о себе знать Земо, преступник из Заковии, разбивший Мстителей в «Противостоянии».

Премьера сериала должна была состояться на Disney+ в августе 2020-го, но из-за пандемии коронавируса релиз отложили. Новая дата выхода проекта пока не сообщается.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Netflix выпустит приквел и анимационный спин-офф «Армии мертвецов» Зака Снайдера

Netflix выпустит приквел и анимационный спин-офф «Армии мертвецов» Зака Снайдера

3 сентября3
Sony и Amazon могут объединиться для создания сериалов о супергероях Marvel

Sony и Amazon могут объединиться для создания сериалов о супергероях Marvel

4 сентября5
Кадры из второго сезона «Мандалорца»: Новые приключения охотника за головами и Малыша Йоды

Кадры из второго сезона «Мандалорца»: Новые приключения охотника за головами и Малыша Йоды

8 сентября10
Трейлер сериала «Шерлок в России»: Английский детектив против российской преступности

Трейлер сериала «Шерлок в России»: Английский детектив против российской преступности

7 сентября39

Главное сегодня

«Сера»: Премьера короткого метра о заполярной хтони по рассказу Глуховского

Сегодня1
«Сера»: Премьера короткого метра о заполярной хтони по рассказу Глуховского
«Скажи ей» Александра Молочникова: Развод глазами ребенка

«Скажи ей» Александра Молочникова: Развод глазами ребенка

Сегодня0
Завершились съемки сериала «Стража» — адаптации цикла романов Терри Пратчетта

Завершились съемки сериала «Стража» — адаптации цикла романов Терри Пратчетта

час назад0
Юрий Быков снимет для КиноПоиск HD фильм «Хозяин» о противостоянии человека и системы

Юрий Быков снимет для КиноПоиск HD фильм «Хозяин» о противостоянии человека и системы

Сегодня, 11:356
«Воспитанные волками»: Фанфик по мотивам фильмов Ридли Скотта, снятый им самим
Сериалы

«Воспитанные волками»: Фанфик по мотивам фильмов Ридли Скотта, снятый им самим

Вчера11
Милла Йовович и Пол У. С. Андерсон представят «Охотника на монстров» на Comic Con Russia 2020

Милла Йовович и Пол У. С. Андерсон представят «Охотника на монстров» на Comic Con Russia 2020

3 часа назад0
Фото со съемок сериала «Сокол и Зимний Солдат»: Супергерои и социальное дистанцирование

Фото со съемок сериала «Сокол и Зимний Солдат»: Супергерои и социальное дистанцирование

Сегодня, 11:350
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт