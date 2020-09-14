Фото со съемок сериала «Сокол и Зимний Солдат»: Супергерои и социальное дистанцирование

Звезда сериала «Сокол и Зимний Солдат» Себастиан Стэн опубликовал в Instagram новое фото со съемочной площадки проекта Disney+. Производство было заморожено с марта 2020 года, так что Стэн показал, чем они с Энтони Маки занимались на съемках в ноябре 2019-го. «Друзья. Придерживаемся социального дистанцирования с ноября 2019-го», — написал актер под черно-белым фото.

Сюжет «Сокола и Зимнего Солдата» не раскрывается. Известно, что Сэм Уилсон (Сокол) возьмется за щит Капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Баки (Зимний Солдат), в свою очередь, готов стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир. Выбор Роджерса, однако, не устраивает правительство США, и оно создает собственного Капитана — Агента США, призванного поддерживать интересы государства. Тем временем дает о себе знать Земо, преступник из Заковии, разбивший Мстителей в «Противостоянии».

Премьера сериала должна была состояться на Disney+ в августе 2020-го, но из-за пандемии коронавируса релиз отложили. Новая дата выхода проекта пока не сообщается.