Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске «Ну, погоди!». Первая серия выйдет в декабре

Студия «Союзмультфильм» выбрала голос для Волка в новой версии мультсериала «Ну, погоди!». Знаменитого персонажа озвучит Гарик Харламов. Первый эпизод перезапуска увидит свет в декабре 2020 года.

«Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске „Ну, погоди!“ необходим яркий, харизматичный тембр, кроме того, актер должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром», — объяснила выбор Харламова генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Студия также определились с новым обликом Волка.

«При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа, — заметила Осетинская. — При этом с поправкой на современные реалии: Волк поменял гардероб и частично привычки. Так, с сигаретой на экране мы его не увидим».

На данный момент неизвестно, как в перезапуске будет выглядеть Заяц и кто его озвучит.

Новый мультсериал будет выполнен в технике квази-3D-анимации, максимально приближенной к стилистике оригинала, с добавлением графики. Жанр мультфильма останется неизменным — комедия с гэгами и погонями Волка за Зайцем, — но зрителей ждут новые сюжеты, снятые и переосмысленные в современном ключе, с появлением новых второстепенных персонажей.

Мультсериал рассчитан на зрителей 6—8 лет, а хронометраж каждой серии составит 7 минут. В общей сложности планируется выпустить 52 эпизода.

«Ну, погоди!» — серия короткометражных мультфильмов о вечной погоне наглого хулигана Волка за милым и смышленым Зайцем, выходившая с 1969-го по 2006-й. В июне 2019 года ВЦИОМ провел опрос, чтобы выяснить любимый анимационный проект россиян. По результатам исследования, 65% опрошенных отдали предпочтение «Ну, погоди!».

Источник: «Интерфакс»