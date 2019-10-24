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Юрий Быков снимет для КиноПоиск HD фильм «Хозяин» о противостоянии человека и системы

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Кинокомпания Hype Film и КиноПоиск HD начали работу над новым режиссерским проектом Юрия Быкова — лентой «Хозяин». Картина станет международной копродукцией России, Франции, Швейцарии, Великобритании и Мексики. Старт съемок запланирован на октябрь 2020-го.

Центральной темой фильма станет противостояние человека и системы. Подробности пока не раскрываются.

Сопродюсерами картины выступят Николас Селис (Pimienta Films), работавший с Альфонсо Куароном над «Ромой», а также компании Bord Cadre Films (Швейцария), Sovereign Films (Великобритания) и Charades (Франция) — сопродюсеры последней картины режиссера Рубена Эстлунда и постоянные партнеры Hype Film.

«Фильм „Хозяин“ — это попытка ответить на вопрос, который зреет сотнями лет в русской реальности: почему общество жестко разделено на низы и верхи, возможен ли диалог и компромисс между этими сословиями, но, главное, сможет ли обычный человек в России стать самостоятельным и свободным от хозяина?» — говорит Юрий Быков.

«Хозяин» — первый совместный проект Hype Film и КиноПоиск HD.

Юрий Быков разрабатывает для КиноПоиск HD несколько авторских проектов. Кроме «Хозяина», постановщик снимет для онлайн-кинотеатра многосерийный фильм под рабочим названием «Ноль». Быков напишет сценарий совместно с Евгенией Богомяковой («Неизвестный», «Тайны и ложь») и займет режиссерское кресло проекта.

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