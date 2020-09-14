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Сериал «Хранители» взял главный приз премии Ассоциации телевизионных критиков

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Ассоциация телевизионных критиков (TCA) объявила лауреатов своей премии. В этом году лидером награды стал проект HBO «Хранители», одержавший победу в четырех категориях, включая главную — «Сериал года». Сериал также отметили в номинациях «Выдающийся телефильм или мини-сериал» и «Выдающаяся роль в драматическом сериале» (Реджина Кинг).

Победители в основных номинациях распределились следующим образом.

Сериал года

Выдающийся драматический сериал

Выдающийся комедийный сериал

Выдающаяся роль в драматическом сериале

Выдающаяся роль в комедийном сериале

Выдающийся телефильм или мини-сериал

Выдающийся новый сериал

Источник: Deadline

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