Сериал «Хранители» взял главный приз премии Ассоциации телевизионных критиков

Ассоциация телевизионных критиков (TCA) объявила лауреатов своей премии. В этом году лидером награды стал проект HBO «Хранители», одержавший победу в четырех категориях, включая главную — «Сериал года». Сериал также отметили в номинациях «Выдающийся телефильм или мини-сериал» и «Выдающаяся роль в драматическом сериале» (Реджина Кинг).

Победители в основных номинациях распределились следующим образом.

Сериал года

Выдающийся драматический сериал

Выдающийся комедийный сериал

Выдающаяся роль в драматическом сериале

Выдающаяся роль в комедийном сериале

Выдающийся телефильм или мини-сериал

Выдающийся новый сериал

Источник: Deadline