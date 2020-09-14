Сериал «Хранители» взял главный приз премии Ассоциации телевизионных критиков

Ассоциация телевизионных критиков (TCA) объявила лауреатов своей премии. В этом году лидером награды стал проект HBO «Хранители», одержавший победу в четырех категориях, включая главную — «Сериал года». Сериал также отметили в номинациях «Выдающийся телефильм или мини-сериал» и «Выдающаяся роль в драматическом сериале» (Реджина Кинг).
Победители в основных номинациях распределились следующим образом.
Сериал года
Выдающийся драматический сериал
Выдающийся комедийный сериал
Выдающаяся роль в драматическом сериале
- Реджина Кинг — «Хранители»
- Джереми Стронг — «Наследники»
- Кейт Бланшетт — «Миссис Америка»
- Кейтлин Дивер — «Невероятное»
- Марк Руффало — «Я знаю, что это правда»
- Мерритт Уивер — «Невероятное»
- Рэй Сихорн — «Лучше звоните Солу»
Выдающаяся роль в комедийном сериале
- Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
- Исса Рэй — «Белая ворона»
- Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»
- Памела Адлон — «Всё к лучшему»
- Рами Юссеф — «Рами»
- Эль Фаннинг — «Великая»
Выдающийся телефильм или мини-сериал
- «Хранители»
- «Заговор против Америки»
- «И повсюду тлеют пожары»
- «Миссис Америка»
- «Невероятное»
- «Нормальные люди»
Выдающийся новый сериал
Источник: Deadline
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