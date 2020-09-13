Звезда «Страны Лавкрафта» Джонатан Мэйджерс сыграет злодея в «Человеке-муравье 3»

Джонатан Мэйджерс, известный по фильму «Пятеро одной крови» и сериалу «Страна Лавкрафта», пополнил актерский состав третьей части «Человека-муравья». По данным СМИ, ему досталась роль злодея.

Deadline пишет, что Мэйджерс сыграет Канга Завоевателя. По сюжету комиксов он родился в 31 веке и однажды обнаружил машину времени, с помощью которой начал перемещаться в прошлое и совершать набеги на разные цивилизации. В разное время он сражался с Фантастической Четверкой, Человеком-пауком, Тором и другими героями Marvel.

Согласно источникам, Канг может стать одним из главных злодеев и в других фильмах киновселенной.

Триквел «Человека-муравья» снимет режиссер первых двух частей Пейтон Рид. Пол Радд и Эванджелин Лилли вновь сыграют главных героев.

В апреле СМИ сообщили, что сценарий фильма напишет Джефф Лавнесс, работавший над сериалами «Рик и Морти» и «Чудотворцы», а также над ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире».