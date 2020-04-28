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Гильермо дель Торо рассказал о новой книге и «Пиноккио», в котором будет Муссолини

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Издание The Guardian опубликовало интервью с Гильермо дель Торо. Режиссер «Лабиринта Фавна» рассказал о своей новой книге, будущих фильмах и том, как он предпочитает использовать соцсети.

Про новую книгу

В августе дель Торо выпустил книгу «The Hollow Ones» в соавторстве с Чаком Хоганом, с которым он написал трилогию «Штамм». Роман повествует об агенте ФБР, которая в целях самообороны убивает своего напарника. По словам журналистов, начало книги похоже на детектив в духе «Джека Ричера», но вскоре в ней появляется охотник на демонов, напоминающий Ван Хельсинга.

Режиссер объяснил, что вдохновлялся литературой XIX века: «Такое сочетание возникло давно, начиная с ирландского писателя Шеридана Ле Фаню, который был одним из лучших авторов историй о привидениях. Он придумал персонажа — доктора Мартина Хесселиуса, который в каком-то смысле был исследователем оккультизма. Затем Алджернон Блэквуд создал целый жанр про Джона Сайленса, детектива-экстрасенса, впервые объединив расследования и сверхъестественные явления».

Чак Хоган и Гильермо дель Торо

Помимо прочего, «The Hollow Ones» затрагивает тему расизма, который был широко распространен на Юге США в XIX веке. «Я думаю, что Соломон — афроамериканец из ФБР — действительно сильный персонаж. В нашей книге у зла много проявлений. В ней описано не только сверхъестественное, но и то, как человек реагирует на эти явления. Мне кажется, литература должна обращаться к реальным проблемам. Но совмещать эти темы нужно аккуратно, особенно если это хоррор и Америка, которую часто описывали как нечто ужасное в прошлом».

Про социальные сети

Дель Торо — активный пользователь Twitter. В своем профиле он много пишет о кино — например, объясняет, почему стоит посмотреть «Ирландца» Мартина Скорсезе.

Режиссер считает, что люди должны использовать соцсети аккуратно: «Я совместил то, что мне нравится в искусстве, с политическими идеями, которые мне близки. Они есть в моих фильмах, моем Twitter и моей повседневной жизни. Думаю, я должен в своих соцсетях рассказывать людям о малоизвестных фильмах, пьесах и иллюстрациях, которые могут им понравиться. Я стараюсь не участвовать в скандалах и вести полезную позитивную платформу».

О фильмах, которые он пересматривает 

«Пару дней назад был день рождения Джина Келли, и я посмотрел четыре его фильма вроде „Пирата“ и „Для меня и моей девочки“. Большую часть времени я пересматриваю, например, мелодрамы и триллеры Дугласа Серка вроде „Спи, моя любовь“. Во время пандемии я привык смотреть по три фильма в день. <...> Мне очень повезло, что я могу работать из дома, поэтому стараюсь не тратить время зря».

Про «Пиноккио»

Сейчас дель Торо готовит мультфильм про Пиноккио для Netflix. Режиссер сравнил куклу из сказки Карло Коллоди с Виктором Франкенштейном и намекнул, что его картина будет по-своему уникальной на фоне других экранизаций.

«Для меня они [Пиноккио и Чудовище Франкенштейна] не одинаковы, хоть и похожи. Они оба существа, созданные и оставленные в мире, который им предстоит познать самостоятельно. Оба проходят моральный и духовный путь. Я думаю, „Пиноккио“ — отличная возможность поговорить о непослушании. Послушание не добродетель, а бремя. Непослушание — семя разума, желанный путь к обретению своей души. В случае с Пиноккио будет интересно, если мы покажем его историю на фоне восхождения Муссолини. Любопытное время для куклы, которая никому не подчиняется».

Про «Аллею кошмаров»

Недавно дель Торо продолжил съемки «Аллеи кошмаров» — триллера про молодого афериста, который убеждает богатых людей, что умеет общаться с мертвыми. Картина основана на одноименном романе Уильяма Линдсэя Грешама, в ней играют Кейт БланшеттБрэдли КуперТони КоллеттРуни МараУиллем ДефоРон Перлман и другие.

Вот что говорит о фильме режиссер: «В американской литературе был момент, когда авторы начали обращаться к изнанке современной Америки. Многие из них были сосредоточились на нуаре, бульварных детективах и романах. Но есть и другие произведения — например, „День саранчи“, „Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?“ и „Аллея кошмаров“, которые очень интересно исследуют пересечение современных тем и эмоций, основанных на инстинктах. „Аллея кошмаров“ объединила в себе современное понятие психоанализа, идею кочевых ярмарок и спиритизм, которым обманывали доверчивых людей. Это очень интересный микс тем. Я не люблю прямолинейный подход, мне нравится совмещать идеи, которые теоретически не уживаются друг с другом».

Источник: The Guardian

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