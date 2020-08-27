Американский бокс-офис: «Довод» лидирует, но прокат по-прежнему в коме

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В тексте указаны сборы в США и Канаде с 11 по 13 сентября 2020 года. Данные предварительные и могут измениться.

1. «Довод» (2-я неделя)

6,7 млн долларов (-29%), 2910 кинотеатров (+100)

«Довод» Кристофера Нолана стал символом выхода киноиндустрии из чрезвычайных обстоятельств этого года. Но вторая неделя релиза еще ярче первой показывает, что до полного восстановления американскому прокату далеко: фантастический боевик с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном собрал за уик-энд меньше 7 млн долларов.

Как и прежде, США с большим отрывом лидируют среди всех стран мира по количеству подтвержденных случаев заражения ковидом. Сейчас в Северной Америке открыто около двух третей кинотеатров, причем городские власти по-прежнему не разрешают работу залов в ключевых мегаполисах — Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско. Немалая часть поклонников Нолана живет именно в этих городах. Хорошей новостью для Warner Bros. (как, впрочем, и для остальных студий) стало возобновление проката в густонаселенном округе Ориндж в агломерации Лос-Анджелеса. Там находятся два кинотеатра, которые в минувшие выходные принесли в кассу «Довода» больше всего денег (на четвертом месте — драйв-ин в самом Лос-Анджелесе).

В абсолютных цифрах кассовые достижения «Довода» по-прежнему выглядят не очень, и Warner Bros. явно нервничает по этому поводу. В прошлые выходные студия заявила более 20 млн кассовых сборов, но оказалось, что эта цифра завышена. Студия включила в отчет кассу за предпоказы в будние дни перед уик-эндом, а также собственную оценку сборов за нерабочий понедельник. Фактически сборы с 4 по 6 сентября составили около 9 миллионов. «Уорнеры» по-прежнему не публикуют ежедневные данные о сборах, что до эпидемии было общепринятой практикой. Студия стесняется плохих результатов, хотя, казалось бы, все всё понимают.

На фоне сборов «Довода» красноречиво выглядит тот факт, что сама Warner Bros. перенесла прокат другого потенциального блокбастера — «Чудо-женщина: 1984». На студии поняли, что от октябрьского релиза добра ждать не стоит, и сдвинули премьеру на рождественский сезон.

2. «Новые мутанты» (3-я неделя)

2,1 млн долларов (-33%), 2704 кинотеатра (-50)

Новый фильм о Людях Икс продолжает прокат: сборы невыдающиеся, но спасибо и на том. На общем фоне кажется достаточно приличной наработка на копию в 758 долларов. Из-за эпидемии вместимость кинотеатров очень ограничили, и из первой десятки только у «Довода» в этой графе стоит четырехзначное число.

3. «Неистовый» (5-я неделя)

1,5 млн долларов (-17%), 2365 кинотеатров (-37)

Непритязательный боевик с Расселом Кроу идет в прокате пятую неделю и в общей сложности принес компании Solstice Studios 13,8 млн долларов. Лучшие сборы у «Неистового» — в кинотеатрах драйв-ин.

4. «Галерея разбитых сердец» (1-я неделя)

1,1 млн долларов

Единственный на этой неделе новый фильм в широком прокате — независимая романтическая комедия «Галерея разбитых сердец». Компания Sony еще до пандемии купила фильм для проката за 8 млн долларов. Ромком о девушке, которая устраивает музей неудавшихся романов, благосклонно принят критиками и публикой: у «Галереи» 74% в рейтинге прессы на Rotten Tomatoes, а из пользователей сайта 87% оценили фильм положительно.

В Sony рассчитывают на молодых зрителей: «Галерея разбитых сердец» ориентирована на публику до 25 лет, которая спокойнее относится к опасностям эпидемии и не так боится кинотеатров. Кроме того, это образец контрпрограмминга, ведь соседи ромкома по расписанию — в основном суровые боевики. Как и прочие релизы в нынешнем коронавирусном прокате, «Галерея» автоматически стала подопытным кроликом. Sony надеется, что в отсутствие сильной конкуренции ее недорогая картина без больших звезд (самое известное имя — Дэйкер Монтгомери из «Очень странных дел») сможет рассчитывать на относительно долгую прокатную жизнь.

5. «Билл и Тед» (3-я неделя)

260 тыс. долларов (-66%), 807 кинотеатров (-146)

Даже на общем фоне не впечатляют результаты фантастической музыкальной комедии с Киану Ривзом. «Билл и Тед» третью неделю идут в американском прокате, но собрать им удалось только 2,78 млн долларов.

6. «Сумасшедшая любовь» (4-я неделя)

242 тыс. долларов (-12%)

Подростковое кино, которое в оригинале носит более провокативное название «Надписи на стенах туалетов», осталось на шестом месте в общем зачете. Сборы за три с половиной недели немного не дотягивают до 2 миллионов.

7. «Губка Боб в бегах» (5-я неделя)

205 тыс. долларов (-41%), 267 кинотеатров (-37)

Старожил коронавирусного проката (уже пятая неделя в кинотеатрах!) подобрался к цифре в 4 млн долларов. В обычные времена это были бы не деньги, но сейчас очередной «Губка Боб» — один из лидеров бокс-офиса.

8. «История Дэвида Копперфилда» (3-я неделя)

193 тыс. долларов (-41%), 1204 кинотеатра (-346)

Фильм Армандо Ианнуччи по Диккенсу — самое британское кино этой осени. В Америке такое смотрят только в больших городах, а сейчас там это сделать невозможно. Однако новая версия «Дэвида Копперфилда» вышла в прокат еще в ряде стран, включая Соединенное Королевство, и в мировом бокс-офисе заработала 11,6 млн долларов.

9. My Brother’s Crossing (2-я неделя)

11,5 тыс. долларов (-41%), 69 кинотеатров (-4)

Малобюджетный боевик о мести — из тех фильмов, которые вряд ли бы имели шансы попасть в топ американского проката, если бы не пандемия. Фильм вышел в 69 кинотеатрах в нескольких штатах, а его рекламная кампания проходит в Facebook и на Reddit. Тем не менее это девятое место в рейтинге, а десятого на этой неделе просто нет.