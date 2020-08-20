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Видео дня: Крис Хемсворт провел прогноз погоды на австралийском телевидении

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В промежутке между съемками в фильмах Marvel Крис Хемсворт решил попробовать себя в метеорологии. К удивлению ведущих австралийской передачи The Today Show, в прошедшие выходные звезда «Тора» неожиданно появилась на экране во время эфира прогноза погоды. Получив микрофон, Хемсворт профессионально сообщил зрителям всю необходимую информацию, после чего ускакал прочь.

«С погодой в выходные нам помог сам бог Грома Крис Хемсворт!»

Фанаты Хемсворта пришли в восторг.

«Теперь это канон. Тор просто путешествует по миру, прерывая прогнозы погоды в местных новостях и легко заставляя всех нервничать из-за его обаяния и красоты. Мне жаль, но не я устанавливаю правила».

«Почему Крис Хемсворт не может просто появиться у меня на работе?»

«Единственный метеоролог, который, по моему мнению, самый точный».

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