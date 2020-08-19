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Крис Эванс случайно опубликовал в Instagram очень личное фото. В сети принялись шутить

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Во время записи видео в Instagram Крис Эванс случайно поделился фотографиями, которые не собирался публиковать. Среди обычных фото и видео попалась картинка с пенисом актера. Эванс сразу удалил пост, но недостаточно быстро: многие сделали скриншоты, и фото моментально распространилось по сети. В Twitter на появление фотографии отреагировали шутками и мемами.

«Актеры Marvel смотрят утром сториз Криса Эванса в Instagram».

«Крис Эванс споткнулся, о Господи, надеюсь с ним все в порядке».

«Как я буду спать, зная, что Крис Эванс охраняет меня».

«Я до и после той фотографии Криса Эванса».

«Я, когда увидел, почему трендится Крис Эванс».

«Twitter: Крис Эванс в трендах.

Я: О, чувак. Надеюсь, с Крисом ничего не случилось.

Почему Крис Эванс в трендах: »

«Я захожу в Twitter, и пенис Криса Эванса — первое, что появляется в моей ленте».

«Публицист Криса Эванса заходит в Twitter».

«Крис Эванс собирает Мстителей, чтобы найти человека, слившего его голые фото».

«Крис Эванс после того, как стер свою сториз в Instagram».

Отдельные фанаты Эванса решили поддержать актера и напомнить всем, какой он на самом деле милый.

«Крис Эванс — джентльмен».

«Пожалуйста, будьте добры к Крису Эвансу. Он тоже человек и заслуживает уважения».

«Фотографии Криса Эванса с его собакой, чтобы очистить вашу ленту».

Источник: Page Six

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