Крис Эванс случайно опубликовал в Instagram очень личное фото. В сети принялись шутить

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Во время записи видео в Instagram Крис Эванс случайно поделился фотографиями, которые не собирался публиковать. Среди обычных фото и видео попалась картинка с пенисом актера. Эванс сразу удалил пост, но недостаточно быстро: многие сделали скриншоты, и фото моментально распространилось по сети. В Twitter на появление фотографии отреагировали шутками и мемами.
«Актеры Marvel смотрят утром сториз Криса Эванса в Instagram».
«Крис Эванс споткнулся, о Господи, надеюсь с ним все в порядке».
«Как я буду спать, зная, что Крис Эванс охраняет меня».
«Я до и после той фотографии Криса Эванса».
«Я, когда увидел, почему трендится Крис Эванс».
«Twitter: Крис Эванс в трендах.
Я: О, чувак. Надеюсь, с Крисом ничего не случилось.
Почему Крис Эванс в трендах: »
«Я захожу в Twitter, и пенис Криса Эванса — первое, что появляется в моей ленте».
«Публицист Криса Эванса заходит в Twitter».
«Крис Эванс собирает Мстителей, чтобы найти человека, слившего его голые фото».
«Крис Эванс после того, как стер свою сториз в Instagram».
Отдельные фанаты Эванса решили поддержать актера и напомнить всем, какой он на самом деле милый.
«Крис Эванс — джентльмен».
«Пожалуйста, будьте добры к Крису Эвансу. Он тоже человек и заслуживает уважения».
«Фотографии Криса Эванса с его собакой, чтобы очистить вашу ленту».
Источник: Page Six
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