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Райан Рейнольдс вернулся к съемкам боевика «Красное уведомление»

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После перерыва из-за пандемии коронавируса Райан Рейнольдс готовится вернуться на съемочную площадку экшен-комедии «Красное уведомление». Актер опубликовал фото, как он проходит тест на коронавирус, необходимый для продолжения съемок.

«Вернемся к работе над „Красным уведомлением“, — написал Рейнольдс. — Тест на коронавирус — это быстро и легко. Врач помещает мазок вам в нос — достаточно глубоко, чтобы пощекотать ваши детские воспоминания, и на этом все кончено. Что бы вы ему ни говорили, он не купит вам обед сначала».

Вместе с Рейнольдсом в картине снимаются Дуэйн Джонсон и Галь Гадот. Подробности сюжета не раскрываются, но источники называют ленту «комедийным боевиком с элементами остросюжетного фильма об ограблении». Джонсон играет агента Интерпола, который пытается выследить и арестовать самого разыскиваемого похитителя произведений искусства на планете.

Релиз «Красного уведомления» состоится на Netflix, но точная дата премьеры пока не сообщается.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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