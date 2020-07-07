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Слух дня: Хоакину Фениксу предложили 50 млн долларов за два сиквела «Джокера»

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Как сообщает британский таблоид The Mirror, Warner хочет вернуть на экраны Джокера в исполнении Хоакина Феникса. Утверждается, что студия предлагает актеру 50 млн долларов, чтобы он вновь сыграл Артура Флека в двух продолжениях фильма «Джокер», которые планируется выпустить в следующие четыре года.

«Все дело в том, чтобы заставить Хоакина принять условия, и это, безусловно, самая большая зарплата в его карьере», — пишет источник.

На данный момент эта информация — только слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием или представителями актера.

«Джокер», общие сборы которого составили 1,074 млрд долларов, стал самым кассовым проектом с рейтингом R и самым прибыльным фильмом по комиксам. Съемки в картине принесли Фениксу его первый «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».

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Источник: The Mirror

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